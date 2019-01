CES 2019 : Lancey va proposer des radiateurs fonctionnant avec des batteries recyclées

Un premier modèle qui stockait l’énergie

Il y a quelques temps, Lancey avait lancé un radiateur intelligent et économe capable de s’adapter à la vie du logement. Ce modèle de radiateur se mettait en route lorsque le logement était occupé et s’arrêtait automatiquement lorsque ses habitants sortaient tout en consommant en priorité une électricité moins chère qu’il avait stockée au préalable.

La solution de Lancey se distinguait de la concurrence grâce à une batterie directement intégrée dans le radiateur qui se chargeait pendant les heures creuses de la journée puis la restituait au radiateur pendant les heures pleines. Cette innovation était selon Raphaël Meyer, docteur en physique thermique et cofondateur de l’entreprise, une « brique essentielle de la transition énergétique ».

Cette consommation intelligente se fait automatiquement grâce à la capacité du radiateur à communiquer avec le compteur Linky d’Enedis qui lui transmet les signaux tarifaires. Au final, les économies étaient de l’ordre de 50%.

Panneaux solaires et batteries recyclées

Lors du CES 2019, l’entreprise a donc annoncé qu’elle allait lancer (vous l’avez ?) une deuxième génération de radiateurs permettant non seulement d’optimiser la consommation d’électricité produite grâce à des panneaux solaires mais aussi de fonctionner grâce à des batteries de vélo électrique recyclées. Ces batteries proviendront d’un consortium réunissant La Poste, Transdev, Velogik et Cyclez. Ensemble ils forment la société Fluow qui va mettre en place Véligo Location, un service de location longue durée de vélos électriques qui va voir le jour en septembre 2019 en Ile-de-France. Le consortium retirera les batteries de ses vélos une fois qu’elles auront atteint un certain niveau de détérioration puis les remettra à Lancey dont les radiateurs intelligents nécessitent moins d’énergie que les deux-roues pour fonctionner.

La start-up grenobloise poursuit son développement, suivant pas à pas la feuille de route qu’elle s’est fixée à savoir cibler le grand public après avoir commencé par le monde de la promotion immobilière.