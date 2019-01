CES 2019 : le frenchy Wizama lance la SquareOne, une console de jeux de société

Dans un monde où les écrans des smartphones ou des tablettes sont accusés de beaucoup de maux, dont celui de séparer les membres de la famille ou de ne pas créer de liens entre les joueurs comme le permettaient les bonnes veilles parties de « Monopoly » ou de « La bonne paye » il y a quelques années, une start-up française réinvente les jeux de société.

Wizama lance la console SquareOne

La société Wizama est basée à Châteaugiron, en France et propose une console inédite, qui place la tablette non pas dans la main de chaque joueur, mais au centre de la table pour de longues parties en famille ou entre amis, comme au bon vieux temps ! Baptisée SquareOne, cette console à de bons arguments pour convaincre de nombreux consommateurs et lorsqu’elle sortira, elle devrait faire partie des achats de noël de beaucoup de familles.

Concrètement, la console SquareOne de Wizama est un écran tactile qui remplace le plateau de jeu traditionnel, et celui-ci interagit avec des pions, des dés et des cartes qui permettent de mener une partie divertissante. Les amateurs de jeux de société seront ravis, car la console intègre plusieurs jeux et le plateau s’adapte à ces derniers. Un gros plus de cette console et qui vous rappellera sans doute de mauvais souvenirs, l’imbuvable lecture de la notice d’utilisation et des règles du jeu disparaît… Avec la SquareOne, un tutoriel ludique permet d’apprendre ou de réviser les règles en jouant. Plutôt bien vu !

Les accessoires placés sur la console sont automatiquement détectés grâce à des puces RFID et la console réagit donc aux dés, cartes, pions et guide les joueurs dans la partie en fonction des résultats ou des cartes tirées, impossible de tricher ! Une intelligence artificielle est aussi embarquée permettant d’adapter la difficulté selon l’âge des joueurs ou leur niveau. Les parties sont sauvegardées, il est donc possible de reprendre exactement le jeu, là où vous l’avez laissé à tout moment. De plus, il est possible de choisir parmi 32 langues disponibles, afin de jouer à plusieurs nationalités.

Pour le moment, la console de Wizama dispose de jeux plus secondaires, dirons nous, on ne retrouve pas les stars des jeux de société comme Risk, Monopoly ou Touché Coulé par exemple. 10 jeux sont effet intégrés nativement et d’autres pourront être téléchargés par la suite. Le CES est tombé sous le charme puisque la console SquareOne a été récompensée par un CES Innovation Award.

Positionner une console face à la PlayStation 4 ou la Xbox One, en misant sur les jeux vidéo de société, il fallait oser… La SquareOne devrait être vendue autour de 499 euros et sortirait fin 2019.