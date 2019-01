CES 2019 : Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker, aussi fine qu’un smartphone

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Une enceinte nomade ultra-fine chez Lenovo

Au CES 2019, Lenovo est évidemment présent sur le segment de l’informatique, avec notamment sa nouvelle gamme ThinkPad X1, mais le constructeur a également dévoilé une petite enceinte nomade. Une Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker, qui porte particulièrement bien son nom.

En effet, selon le constructeur, cette petite enceinte Bluetooth est tout simplement « la plus fine au monde« . Avec seulement 11 mm d’épaisseur, la petite enceinte affiche ainsi une finesse similaire à certains smartphones, ce qui est assez impressionnant il faut bien l’admettre. De ce fait, l’enceinte peut très facilement être glissée dans une poche, justifiant ainsi son côté « Ultraportable« .

Côté look, on retrouve ici une conception en aluminium, avec une très large grille dans laquelle sont incrustés les différents boutons de commande. On peut ainsi désactiver le micro intégré, appairer un appareil en Bluetooth, mais aussi prendre un appel/lancer un morceau/mettre sur pause, sans oublier les touches de volume qui permettent aussi de passer d’un morceau à un autre. Le tout se recharge directement via une prise USB Type-C, avec une recharge complète qui nécessite environ 2 heures, pour une autonomie de 8 heures.

L’enceinte sera évidemment compatible Google Assistant et Siri, selon l’appareil avec lequel elle sera appairée. A noter que cette Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker est compatible Bluetooth 5.0 et dispose même d’un module NFC.

Cette nouvelle enceinte nomade signée Lenovo sera disponible dans le courant du mois de mars. Côté tarif, il faudra débourser la somme de 149 dollars pour s’offrir cette Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker au look ultra-slim particulièrement aguicheur.