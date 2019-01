CES 2019 : LG dévoilera deux écrans XXXL de sa gamme UltraWide

Le CES 2019 promet d’être chargé pour LG cette année, car en plus d’avoir officialisé le lancement d’un projecteur 4K à courte focale et de l’arrivée d’une gamme de barres de son, on sait que le constructeur va également dévoiler deux nouveaux écrans XXXL dans la gamme UltraWide : les 49WL95 et 38GL950G.