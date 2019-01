CES 2019 : Lockly Secure Pro, une serrure avec 5 modes d’ouverture

Présent lors de l’édition du CES 2019, Lockly a officialisé la sortie de sa nouvelle serrure baptisée Secure Pro. Celle-ci propose cinq moyens différents pour déverrouiller sa porte.

Locky Secure Pro, une serrure connectée qui génère des codes d’entrée uniques

Comme l’explique le média spécialisé The Verge, la serrure connectée Lockly Secure Pro dispose d’un grand nombre de moyens différents pour ouvrir sa porte tout en se connectant au Wi-Fi. Dans un premier temps, elle dispose d’un clavier qui génère des chiffres aléatoires à chaque fois que l’utilisateur doit entrer un mot de passe, ce qui n’est majoritairement pas le cas des autres serrures proposant des systèmes connectés. Sur le clavier, il faut ensuite taper un code fait de trois chiffres.

Outre le clavier, le serrure de la jeune pousse Lockly propose de déverrouiller le mécanisme avec le lecteur d’empreintes digitales ou l’application mobile. Pour ce qui est du quatrième moyen, l’utilisateur a la possibilité de commander la serrure à la voix grâce à l’intégration des assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Le système dispose aussi d’une serrure physique qu’il est possible d’ouvrir avec une simple clef, qui constitue le cinquième et dernier mode d’ouverture de la porte d’entrée.

Le système permet aussi de générer des codes d’accès qui sont spécifiques à chacun de vos invités. Selon la startup, ces codes sont considérés comme étant hors-ligne, ce qui évite les risques de piratage. Grâce à cette serrure, il est aussi possible de verrouiller ou de déverrouiller la porte à distance, que ce soit avec l’application ou les assistants, en posant une simple question comme « Alexa, ma porte d’entrée est-elle verrouillée ? ».

Il est déjà possible de précommander la serrure Lockly Secure Pro sur le site web de la jeune pousse pour un tarif de 249,99 dollars au lieu de 299,99 dollars. Les livraisons débuteront dès le mois de mars.

Source