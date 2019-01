CES 2019 : Samsung veut miser sur les robots

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le Bot Care, un robot pour les personnes âgées

Ce n’est pas forcément le registre dans lequel on s’attendait à voir débarquer Samsung à l’occasion du CES 2019 à Las Vegas. La conférence de presse de l’entreprise sud-coréenne a été l’occasion de découvrir une gamme de robots qui devraient représenter un axe fort pour l’entreprise dans les prochains mois.

On a même eu le droit à l’un d’entre eux durant la cérémonie sur scène. C’est le Samsung Bot Care, un robot assistant de santé destiné aux personnes âgées et à ceux qui ont besoin d’aide à domicile qui a été présenté. Il peut vérifier les données médicales, faire un briefing de santé ou encore donner des médicaments. Parmi les options annoncées, on trouve aussi la musicothérapie, l’appel des secours, un coaching sportif… Il y en a pour tous les goûts ou presque.

Attention toutefois, on ignore si Samsung compte commercialiser ce modèle là exactement ou bien s’il s’agit simplement d’une direction générale.

Un exosquelette chez Samsung

Ce n’est pas le seul robot toutefois puisqu’on aussi eu le droit au Bot Air qui vérifie la qualité de l’air dans votre maison et au Bot Retail. Bref, il semble que Samsung veuille frapper fort du côté de la robotique dans les prochains mois.

Un projet plus surprenant a aussi été présenté, il s’agit de Samsung Gems, un exosquelette d’aide à la mobilité qui semble être avant tout pensé pour les sportifs.

Sinon, le reste de la conférence de presse de Samsung s’est surtout concentré sur Bixby, l’assistant intelligent maison et ses possibilités. C’est sans doute lui qui représente le plus l’avenir de la firme sud-coréenne à court et moyen terme. Mais sachez-le, les robots ne sont plus très loin…