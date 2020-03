Ces deux marques de synthétiseurs rendent leurs applications gratuites pour occuper le temps pendant le confinement

Pour aussi pesant qu’il puisse être, le confinement total qui nous attend aura probablement aussi certaines vertus. Comme celles de trouver un peu de temps pour se remettre à ses loisirs créatifs favoris, afin d’éviter par exemple de consacrer tout son cerveau disponible à Netflix, BFM ou aux réseaux sociaux.

D’aucuns en profiteront probablement pour reprendre leur instrument de musique et retravailler leurs gammes. D’autres souhaiteront peut-être s’y initier avec des outils faciles à appréhender, ou se plonger dans les arcanes infinies de la musique électronique.

Quand Korg et Moog vous aident à tuer le temps (à défaut de tuer le virus)

Les leaders du synthétiseur que sont Korg et Moog (on dirait les noms de deux personnages de Star Wars) ont pensé aux longues heures à tuer en restant à la maison et proposent chacun le téléchargement gratuit de l’une de leurs applications habituellement payantes. AinsiMoog met à disposition gratuitement son application de synthèse musicale Minimoog Model D iOS. Certes, elle n’est pas très chère au départ, mais elle est assez évoluée pour reprendre tous les sons et réglages du premier synthétiseur portable au monde, le Minimoog Model D. Optimisée pour une utilisation sur tous les appareils iOS 64 bits, elle permet à n’importe qui de se lancer et jouer avec plus de 160 préréglages inclus et commencer à explorer de vastes domaines de potentiel créatif. Moog n’a pas dit combien de temps durerait le changement de prix.

De son côté, l’autre pionnier, Korg, fait de même pour les applications Kaossilator, qui coûte habituellement aux alentours 20 dollars. Les apps Kaossilator sont des outils qui vous permettent de créer de la musique en utilisant, en déplaçant et en faisant glisser un seul doigt ans qu’il soit nécessaire de posséder de connaissances musicales pour commencer. La version Android sera disponible jusqu’au 20 mars 2020, tandis que les utilisateurs d’iOS ont jusqu’au 31 mars pour se procurer iKaossilator.

Rappelons que le champ des applications musicales pour smartphones et tablettes est particulièrement vaste, avec notamment GarageBand sur iOS, application gratuite qui s’améliore de façon spectaculaire à chacune de ses mises à jour, jusqu’à être désormais un véritable home studio de qualité quasi professionnelle.