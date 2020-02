Ces oiseaux sont capables d’apprendre en regardant la télévision

Comme les humains, les oiseaux peuvent apprendre. L’expression « cervelle de moineau » est donc totalement fausse. Des chercheurs de l’université de Cambridge viennent de publier une étude selon laquelle les mésanges bleues et les mésanges charbonnières peuvent déterminer le goût d’un aliment, ou encore sa toxicité, rien qu’en observant des vidéos d’autres oiseaux en train de manger.

Ces deux espèces d’oiseaux ont la capacité d’analyser leurs congénères lors de leur repas et de détecter ainsi des signes de dégoût. De ce fait, ils n’ont pas besoin de goûter pour savoir qu’ils ne vont pas aimer. Les chercheurs à l’origine de cette étude expliquent : « Cela peut potentiellement augmenter le taux de survie des mésanges, mais aussi de certaines de leurs proies ».

Des résultats surprenants

Après avoir visionné plusieurs vidéos de congénères mangeant des graines provenant de deux paquets, les oiseaux ont ensuite du choisir quel paquet choisir dans la réalité. Comme dans les vidéos, le paquet qui contient des bonnes graines est marqué d’une croix, tandis qu’un autre au goût amer était marqué d’un carré.

Le résultat est sans appel, les oiseaux observateurs ont été bien plus attirés par les bonnes graines que les graines amères. Autre conclusion très intéressante, les chercheurs constatent que les mésanges bleues sont bien meilleures pour apprendre de leur propre espèce, tandis que les mésanges charbonnières peuvent apprendre de leurs congénères, mais également des mésanges bleues.

Liisa Hämäläinen, l’auteure principale de cette étude explique dans un communiqué : « En regardant d’autres oiseaux, les mésanges déterminent plus rapidement et en limitant les risques, quels sont les meilleurs aliments à consommer : cela leur permet d’économiser du temps et de l’énergie, et les aide à éviter les proies toxiques ».