Ces salariés d’Amazon rejoignent la lutte pour le climat (et aimeraient que leur entreprise fasse de même)

Lancé à l’initiative de Greta Thunberg, le mouvement « Global Climate Strike » prend une ampleur inédite. Le combat implique une partie de la jeunesse mondiale qui se fera entendre en faveur du climat entre le 20 et le 27 septembre prochain. L’idée est de faire monter la pression sur les états dans le cadre du sommet des Nations Unies consacré à ce thème le 23 septembre.

Près d’un millier de salariés d’Amazon ont décidé de s’engager dans la lutte. L’Amazon Employees For Climate Justice vient ainsi de lancer une pétition en interne appelant à ne pas travailler le 20 septembre prochain. Concrètement, le droit de grève étant très encadré aux États-Unis, la plupart des salariés vont poser un jour de congé afin de participer à cette journée d’action.

Amazon a déjà lancé un plan pour réduire son empreinte carbone

Mais ces employés ne s’arrêtent pas à ce combat global. Ils attendent aussi que leur entreprise donne l’exemple : « En tant qu’employés de l’une des sociétés les plus importantes et les plus puissantes au monde, notre rôle face à la crise climatique consiste à faire en sorte qu’elle prenne les devants en matière de climat, qu’elle ne soit pas à la traîne ».

Le groupe d’action insiste pour qu’Amazon cesse de faire des dons à des hommes politiques ou à des groupes de lobbying climatosceptiques. Ils souhaitent également qu’elle réduise ses émissions de carbones à zéro d’ici 2030.

Un message qui semble avoir été bien reçu par la direction du géant du commerce en ligne : « Jouer un rôle important dans la réduction des sources de changement climatique induit par l’homme est un engagement important pour Amazon. Nous avons des équipes dédiées à la durabilité qui travaillent depuis des années à des initiatives visant à réduire notre impact sur l’environnement », a précisé un porte-parole de l’entreprise.

Déjà épinglée par le passé sur le sujet de l’environnement, l’entreprise de Jeff Bezos a amorcé un plan visant à ce que la moitié des livraisons de colis n’émettent pas de CO2 d’ici 2030. Pour y parvenir, Amazon va miser sur les énergies renouvelables et n’utilisera que des véhicules électriques d’ici 11 ans.