Ces visages n’existent pas et sont le fruit d’une intelligence artificielle

La société Nvidia a réussi le petit exploit de mettre sur pieds une intelligence artificielle capable de créer des visages artificiels, à partir de celui de vraies personnes. Le résultat est particulièrement bluffant comme on peut le voir sur les images.

Des visages artificiels conçus par une IA

Des chercheurs travaillant chez Nvidia ont élaboré une intelligence artificielle baptisée GAN (generative adversarial network), capable de créer des visages qui n’existent pas. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une base de 70000 visages humains réels traités par la technologie de machine learning qui met deux réseaux neuronaux en compétition, afin d’apprendre plus rapidement. L’un suggère une solution, le second élimine ce qui est trop ressemblant, afin de refaire travailler le premier, en boucle.

Au final comme l’explique le responsable de l’équipe chez Nvidia : « On peut donc les générer aléatoirement sans affecter notre perception de l’image, tant qu’ils sont correctement distribués ». Les variations vont des détails du visage, comme la structure du visage, la répartition des cheveux ou de la pilosité, en allant sur des détails plus profonds comme les tâches de rousseurs ou la répartition des pores de la peau. Le résultat est vraiment bluffant, comme on peut le noter sur ce GIF…



Il est probable que ce type de technologie intéressera l’industrie du cinéma par exemple qui pourra ainsi générer des foules réalistes dans des films, sans avoir à recruter de nombreux figurants par exemple. On a déjà pu voir un animateur de journal télévisé totalement artificiel, il n’est pas impossible que ce type de métiers finissent par disparaître pour réduire les coûts opérationnels des chaînes de télévision. En effet, une présentatrice météo ou du Loto pourra être remplacé par exemple par des personnages conçus via des intelligences artificielles et animés virtuellement.

En revanche comme toutes technologies, cette dernière pourra aussi amener des travers, car en créant des visages aussi précis, il sera facile de réaliser des fakes news ou d’alimenter certaines théories du complot.

Source