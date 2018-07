C’est officiel, Google écope d’une amende de 4,34 milliards d’euros pour abus de position dominante

Depuis quelques jours, cette amende record écopée par Google faisait l’objet de rumeurs. Et maintenant, l’information est officielle. « Amende de € 4,34 milliards à @Google pour 3 types de restrictions illégales sur l’utilisation d’Android », a annoncé Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la Concurrence, sur Twitter.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018