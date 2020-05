C’est officiel, le prochain opus de la célèbre franchise Battlefield arrivera en 2021 sur PS5 et Xbox Series X

Depuis de nombreuses années, les jeux de tirs à la première personne (FPS), font partie des meilleures ventes et des jeux les plus côtés et les plus joués sur les plateformes comme Twitch. Véritable leader de la catégorie, le fameux Call of Duty d’Activision a vu la concurrence revenir en force au cours des dernières années, avec un Electronic Arts très convaincant avec sa série Battlefield. Bien que le dernier opus (Battlefield V sorti en 2018) n’a pas séduit autant les fans que les deux précédents opus, cela reste tout de même une valeur sûre parmi les séries de FPS.

Après plus d’un an et demi de bon de loyaux services, Electronic Arts va bientôt dire au revoir à Battlefield V puisque le cycle de mises à jour va bientôt s’achever (à partir de cet été). Mais n’ayez crainte, la suite est d’ores et déjà en route.

Le nouveau Battlefield en 2021

C’est donc chez nos confrères de VGC qu’Electronic Arts a confirmé que le prochain opus de la saga Battlefield est actuellement en full développement et que ce dernier devrait arriver très vite. Car oui, la date de 2021 semble déjà officielle. Alors, si l’on regarde sur les dernières années, on peut même vous annoncer le mois d’octobre ou novembre 2021 pour la sortie de ce nouvel opus. Puisque oui, c’est habituellement lors de la fin d’année que les traditionnels jeux comme FIFA, Call of Duty, Battlefield arrivent généralement.

Avec la dernière mise à jour de Star Wars Battlefront II, puis avec la fin des mises à jour de Battlefield V cet été, les équipes de DICE (les développeurs de Battlefield) auront bientôt pas mal de temps libre supplémentaire. Ainsi, Blake Jorgensen, le directeur financier d’Electronic Arts a confirmé que le prochain Battlefield arriverait lors de l’année fiscale 2022. C’est à dire, entre avril 2021 et mars 2022. Pour le moment, celui que l’on nommera « Battlefield 6 » ne donne aucune information. Cependant, du côté des fans, on espère qu’un certain « Battlefield Bad Compagny 3 » soit à l’ordre du jour. Voilà déjà 10 ans que la licence Bad Compagny est au repos, et un retour au Vietnam semble un souhait assez grand de la part des fans. L’occasion de laisser de côté les véhicules terrestres et revenir aux sources de la licence qui a fait son succès.

Le jeu serait ainsi prévu sur PS5 et Xbox Series X et permettrait ainsi de présenter une belle démonstration du nouveau (et impressionnant) moteur Frostbite.