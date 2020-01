Cet abonnement à 5$ permet de visiter des centaines de sites sans publicités

Si les bloqueurs de publicités permettent de retirer les bannières ainsi que les traqueurs sur les sites que l’on visite, l’utilisation de ces logiciels peut aussi menacer la possibilité pour les éditeurs de monétiser leurs contenus.

Et afin de donner une alternative, qui permet de ne plus voir de publicités, tout en payant les éditeurs de sites web, la société Scroll a développé un abonnement qui permet de visiter les pages de ses partenaires sans voir de publicités.

Actuellement, d’après The Verge, Scroll aurait déjà signé avec plusieurs centaines de sites, dont des noms connus anglophones comme BuzzFeed, Lifehacker, Android Police, Business Insider ou encore Gizmodo. Et l’objectif est que la liste s’allonge au fur et à mesure.

3,5 dollars seront distribués aux sites visités par l’utilisateur

En substance, Scroll prélève un abonnement de 5 dollars mensuel, garde 1,5 dollar, et verse les 3,5 dollars restants aux sites partenaires qui ont été visités par l’utilisateur. La façon dont les revenus sont répartis dépend de l’historique. Et tous les mois, le service met à disposition de l’utilisateur un rapport sur la façon dont son abonnement a été distribué.

Scroll n’a pas besoin d’une extension. D’après The Verge, une fois qu’un utilisateur s’est connecté à son compte, le service place un cookie qui signale aux sites partenaires qu’il s’agit de l’un de ses clients et qu’il faut donc retirer les publicités (des étapes supplémentaires peuvent cependant être nécessaires sur certains navigateurs ou applications, comme Facebook).

En tout cas, l’idée est que l’internaute puisse visiter ses sites favoris comme il le faisait auparavant, sans voir les publicités. Sur son site, Scroll argumente que grâce à ce système, vous aurez des pages plus légères (sans les publicités) et moins de traceurs, sans pour autant mettre en danger le modèle économique de vos sites préférés.

D’ailleurs, Scroll assure que la visite de l’un de ses abonnés sur le site d’un partenaire génèrerait plus d’argent qu’un visiteur non abonné qui voit des publicités.

Bien entendu, ce n’est pas la première fois que des services proposent des alternatives aux publicités et aux bloqueurs de pubs. Mais l’avantage de Scroll semble être l’adhésion d’un nombre important de médias en ligne, dont des sites très populaires, à son programme.