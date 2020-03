Cet acteur des X-Men qui pourrait reprendre son rôle chez Marvel

On le sait, depuis le rachat de Fox, les X-Men vont rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Un moment très attendu par les fans, surtout quand on pense à quel point le dernier opus X-Men Dark Phoenix est du genre que l’on voudrait oublier rapidement. Mais tout n’est clairement pas à jeter dans la franchise. Ainsi, on sait déjà que le professeur X a failli rempiler à la demande du studio dirigé par Kevin Feige. On aurait aussi bien voulu retrouver Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, mais celui-ci a rangé les griffes d’adamantium. En revanche, un autre acteur pourrait garder son rôle : Oscar Isaac.

Le retour d’un méchant des X-Men

Au débotté, son nom ne vous dit peut-être rien. L’acteur était le méchant principal du flm X-Men Apocalypse, sorti dans les salles obscures en 2016. Il incarnait alors Apocalyspe, un mutant immortel dont les origines remontaient à l’époque des pharaons. C’est notamment lui qui va transformer plusieurs personnages en ses cavaliers de l’apocalypse.

Sans être un grand chef d’oeuvre du cinéma, le film s’est révélé être un succès au box-office et Oscar Isaac a proposé une performance plus qu’intéressante. De quoi, à priori, donner envie à Marvel de le faire rempiler dans son propre rôle, selon le site We Got This Covered.

L’acteur est seulement âgé de 41 ans, on peut donc penser qu’il s’agit d’une projection à moyen-long terme de la part de Marvel. Au vu des informations récemment disponibles, Apocalypse ne fait pas partie des grands méchants qui sont déjà annoncés pour la phase 4. Cela correspond aussi au fait que les X-Men ne semblent pas à l’heure actuelle être une urgence du côté de Marvel. Certains échos signalent toutefois qu’il pourrait ainsi être lié aux films des Eternals, responsable de leur avoir donné le X-Gene. Affaire à suivre.