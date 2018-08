Cet objectif d’appareil photo vous permettra de voir le monde comme les insectes

Si vous avez envie de plonger dans les étoiles, vous pouvez opter pour un télescope couplé à un bon appareil photo, mais comment faire pour le petit ? Voire même le très petit ? Bien entendu, il existe des objectifs nommés « macro » qui permettent de capturer des scènes miniatures, mais rien qui ne puisse rivaliser avec le Laowa 24mm f/14.2x Macro Probe.

Sur les traces de l’infiniment petit avec le Laowa 24mm

Ce nouvel objectif, le Laowa 24mm f/14.2x Macro Probe veut aller plus loin. Il a été conçu pour les photographes et les vidéastes qui veulent avoir une nouvelle perspective et surtout s’affranchir des barrières. En l’occurrence, il faut normalement se rapprocher énormément de ce que vous voulez capturer pour pouvoir l’avoir en bonne qualité.

Avec cet objectif d’une longueur de plus de 30 centimètres, cela ne sera plus nécessaire. Idéal pour prendre des photos de la vie sauvage sans perturber les petits insectes qui marchent sous vos pieds. Avec un angle plutôt large,vous pourrez aussi avoir beaucoup de détails sur le fond. L’objectif Laowa est compatible avec les appareils Canon EF, Nikon F et Sony FE.

Direction Kickstarter pour y avoir le droit

Vous êtes intéressé ? Afin de voir si cet objectif pourrait trouver son public, Laowa a décidé de miser sur une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Et autant dire que c’est un pari déjà particulièrement réussi. En effet, l’opération a été lancée le 1er août 2018 avec un objectif de 9.999 dollars. A l’heure où nous écrivons ces lignes plus de 327.000 dollars ont été recueillis grâce à la participation de 250 contributeurs.

Il faut dire que pour ceux qui se laissent tenter, l’offre de base était particulièrement alléchante. Une personne a pu l’acquérir à 1 dollars. Les 135 suivants l’ont eu pour moins de 1.200 dollars. Il faut désormais compter 1.299 dollars. Le prix de vente au grand public sera de 1.499 dollars. Date de livraison annoncée ? Au mois d’octobre 2018.