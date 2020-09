Cet homme faisait une sieste à bord de sa Tesla… à 150 km/h

Décidément, l’Autopilot Tesla réserve bien des surprises. Après la sextape tournée avec le pilote automatique actif, voici qu’un Canadien a eu la bonne idée (ou plutôt très mauvaise) d’incliner complètement son siège pour faire une sieste au volant. Le tout à grande vitesse. La police fédérale du Canada est immédiatement intervenue pour stopper cet automobiliste inconscient.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1

— RCMP Alberta (@RCMPAlberta) September 17, 2020