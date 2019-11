Cet outil permet de savoir si une photo est photoshopée ou non

Chaque année, Adobe donne carte blanche à ses développeurs pour effectuer des projets expérimentaux. Ces derniers sont ensuite présentés à la conférence Adobe Max. L’entreprise américaine appelle ces expériences des « Sneaks », dans la plupart du temps elles sont intégrés dans les services Adobe. Cette année le Sneak qui a retenu notre attention est la fonction « About Face » qui permet de détecter si un visage pris en photo a été modifié.

Les outils d’édition d’images actuels rendent incroyablement facile le fait de modifier l’apparence d’une personne, que ce soit pour la rendre plus attrayante, ou pour la ridiculiser. Justement, les progrès d’Adobe et plus particulièrement son logiciel Photoshop n’y sont pas pour rien. C’est pourquoi l’entreprise cherche à y remédier avec About Face.

Comment fonctionne About Face ?

Pour s’en servir, il suffit d’importer une image dans l’outil, ensuite About Face est capable d’estimer les probabilités que l’image ait été manipulée ou non. L’outil n’utilise pas un algorithme de détection des visages, mais se concentre plutôt sur les pixels individuels. De ce fait, About Face peut indiquer quelles parties de l’image semble avoir été manipulées, en fournissant une carte thermique des régions modifiées. Cet outil a été conçu pour détecter spécifiquement les modifications apportés par les outils mis à disposition avec Photoshop. Avec About Face vous pouvez voir où les pixels ont été étirés, écrasés et interpolés.

Ce n’est pas tout, le Sneak peut même annuler les changements repérés, et ainsi voir ce à quoi ressemblait l’image originale. Cette fonction a donné un rendu impressionnant pendant la démo sur la scène d’Adobe Max, qui a fermé ses portes hier. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant les fake news et autre deepfake, il ne semble pas exagéré de penser que des outils comme About Face pourraient un jour devenir monnaie courante.