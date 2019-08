Cette app téléchargée 100 millions de fois contient un malware !

Même quand on s’appelle Google, on a parfois du mal à contrôler la qualité du contenu qui est envoyée sur internet. Ces dernières années, le géant a passé beaucoup de temps à corriger et supprimer les applications malintentionnées sur le Google Play Store, la librairie officielle d’applications pour les utilisateurs de téléphones Android.

Il y a quelques jours, le spécialiste de la cybersécurité Kaspersky a révélé que CamScanner, une application pourtant téléchargée plus de 100 millions de fois, était infectée par un malware. Google a rapidement suspendu l’application avant que les développeurs ne re-soumettent une version mise à jour propre.

CamScanner, dernière victime en date

Le piratage d’applications mobiles connait une croissance phénoménale ces dernières années, et les modérateurs Apple et Google sont parfois dépassés par la créativité des hackers. Si certains sont eux-mêmes propriétaires d’applications mobiles qu’ils parviennent à référencer dans les librairies Apple et Google, d’autres parviennent directement à s’infiltrer dans le code d’applications populaires existantes pour diffuser ensuite leurs logiciels malveillants.

Et c’est visiblement ce deuxième cas de figure auquel CamScanner a été confronté. Le rapport de la société à l’origine de l’antivirus Kaspersky explique que « CamScanner était en fait une application légitime, sans aucune intention malveillante » qui a cependant été détournée par des pirates. L’application mobile qui permet de scanner des documents et les convertir en PDF lisibles pouvait ainsi afficher des publicités intempestives ou contrôler le smartphone de ses utilisateurs.

Dans son rapport, Kaspersky rappelle à tous les utilisateurs : « N’importe quelle application, même provenant d’une boutique officielle, même avec une bonne réputation, et même avec des millions de critiques positives et une base d’utilisateurs fidèle et importante – peut se transformer en malware tout à coup ». Dans le cas de CamScanner, plusieurs utilisateurs s’étaient déjà plaints dans les commentaires sur le Google Play Store d’un comportement suspicieux de l’application.