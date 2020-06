Cette application de Samsung pour les montres vous encourage à vous laver les mains

Se laver les mains est un geste simple qui vous permet de réduire considérablement les risques d’être infecté par les virus. Et durant la pandémie, ce geste est plus important que jamais. Si vous utilisez une montre connectée Samsung, vous pouvez télécharger l’application Hand Wash que le géant coréen propose pour ces gadgets et qui peut être téléchargée depuis la boutique Galaxy Store. Le fonctionnement de cette application est simple : celui-ci peut être paramétré vous faire un rappel régulier, par exemple toutes les deux heures, pour vous demander d’aller vous laver les mains. D’autre part, lors du lavage, l’application envoie un retour haptique et affiche un chronomètre afin que le lavage des mains se fasse selon les recommandations de l’OMS. Enfin, il y a un tableau de bord qui vous permet de savoir combien de fois par jour, en moyenne, vous lavez vos mains.

« Afin d’aider les gens à prendre l’habitude de se laver correctement les mains, Samsung a lancé, en avril, l’application Hand Wash pour les utilisateurs de ses wearables. L’application est disponible en téléchargement sur le Galaxy Store pour les utilisateurs de Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active 2 », indique le constructeur dans un communiqué. Comme ces montres sont waterproof, il est inutile de retirer celles-ci lorsqu’on se lave les mains.

Le lavage des mains, une arme contre la pandémie

Pour développer cette application, Samsung s’est basé sur différentes études et recommandations :

D’après des recherches publiées par l’University of New South Wales en 2015, une personne touche en moyenne son visage 23 fois par heure. Et sur ces 23 touchers, 10 se font sur les yeux, le nez ou la bouche, ce qui peut conduire à des infections virales ou bactériennes. C’est la raison pour laquelle on nous demande de nous laver régulièrement les mains, en particulier durant la pandémie.

Une étude réalisée par l’University College London (UCL) indique que se laver les mains 6 à 10 fois par jour pourrait être lié à une réduction du risque d’infection.

Et selon l’OMS, le lavage des mains doit durer au moins 20 secondes. Le chronomètre de l’application de Samsung donne 25 secondes à l’utilisateur : 5 secondes pour prendre le savon et 20 secondes pour le lavage.