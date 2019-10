Cette chaîne Twitch de musique générative veut vous aider à vous endormir

C’est une chaîne qui détonne dans l’univers quasi exclusivement dédié au gaming de Twitch. Dénommée Insomnia, elle est la création de la start-up berlinoise Endel. Son concept : un paysage sonore généré en temps réel et 24 heures sur 24. Cette musique générative est censée aider les utilisateurs à trouver le sommeil.

Le PDG d’Endel, Oleg Stavitsky a précisé les objectifs de l’opération : « Le sommeil est universellement important et tout le monde n’en a pas assez. Surtout les joueurs. C’est pourquoi nous avons décidé de relever le défi et de transmettre nos paysages sonores adaptatifs psychoacoustiques induisant le sommeil à Twitch pour donner à leur communauté une chance de mieux dormir une fois la diffusion des streams terminée. »

Des sons relaxants pour préparer à l’état de sommeil profond

Concrètement, l’algorithme d’Endel génère des sons qui varient entre certaines fréquences dans le but de préparer le spectateur à dormir. Ces morceaux sont censés relaxer et réduire l’anxiété des auditeurs et leur permettre de rester plus longtemps en état de sommeil profond. C’est souhaitable car il s’agit du moment de la nuit le plus réparateur.

Twitch a de son côté décidé d’accompagner à fond le projet, comme le confirme Pat Shah, le responsable de la stratégie musicale de la plateforme. Pour lui, il s’agit avant tout d’offrir de nouveaux services musicaux à ses utilisateurs : « Twitch explore activement de nouvelles façons d’apporter du contenu musical à notre communauté et la musique générée par l’IA constitue un terrain fertile pour certains cas d’utilisation, comme l’amélioration du sommeil. »

Le site espère même que les streameurs joueront le jeu et que certains basculeront leurs chaînes vers Insomnia, une fois leur directs terminés. Reste à voir si le public y trouvera son compte. Pour cela, il n’existe qu’un seul moyen, c’est de tester le soir venu pour voir si les résultats s’avèrent concluants.