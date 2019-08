Cette fonctionnalité prometteuse à laquelle Apple a renoncé pour l’iPhone

Choisir, c’est aussi renoncer, dit-on. Et la vie d’une grande firme technologique est certainement faite de nombreux renoncements. « En fait, je suis aussi fier de ce que nous n’avons pas fait que de ce que j’ai fait. L’innovation, c’est dire non à mille choses. Tu dois choisir avec soin. » Une citation qui caractérise l’un des éléments-clés de l’ADN d’Apple, et l’est resté au cours des huit années qui se sont écoulées depuis que Steve Jobs a cédé le poste de PDG à Tim Cook.

Selon nos confrères de The Information (article payant), Apple aurait mis en pause un projet de messagerie hors ligne sur iPhone, surnommé Talkie-Walkie. Apple aurait travaillé avec Intel sur le projet, ce qui aurait permis aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer des messages texte directement à d’autres utilisateurs d’iPhone sur des ondes radio longue distance qui contournent les réseaux cellulaires, ajoutant que la technologie a été conçue pour fonctionner sur le spectre radio 900 MHz. Autrement dit, il aurait été possible de communiquer par texto de n’importe où, sans passer par le réseau GSM, et donc dans les zones non couvertes. On imagine aisément les cas d’usage de cette technologie, et la réassurance qu’elle aurait pu apporter dans des situations particulières (sauvetages…).

Qualcomm vs. Intel et une démission : fin du projet

Le projet aurait été suspendu en partie parce que le responsable du projet, Rubén Caballero, a quitté l’entreprise récemment. Mais il y a probablement une autre raison : la technologie fonctionnait sur les modems Intel, or, en vertu d’un accord récent, Apple devrait recommencer à utiliser les modems Qualcomm dans l’iPhone à partir de 2020. Chez Apple, le projet aurait été réalisé dans le cadre du projet OGRS, qui fait probablement référence à des brevets déposés il y a un an concernant quelque chose appelé Off Grid Radio Service (« OGRS »). Les brevets décrivent un système de communication sans fil d’appareil à appareil qui donne l’impression qu’il fonctionnerait hors réseau. (nom de code chez Intel : Project Shrek).

L’installation d’un talkie-walkie dans un téléphone n’est pas une idée nouvelle : les travailleurs de l’industrie utilisent depuis des années des téléphones équipés de touches PTT, qui leur donnent la priorité sur les réseaux cellulaires pour passer des appels de type talkie-walkie. Il existe aussi des téléphones avec un talkie-walkie intégré.

Mais l’espoir subsiste : selon The Information, le projet a pour le moment seulement été mis de côté et non pas abandonné complètement, ce qui laisse supposer qu’Apple pourrait le relancer ultérieurement. Reste à savoir quelle sera la réaction des opérateurs avec qui Apple a des accords, et qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires avec la facturation des textos à l’unité ou par forfait. A moins que la fonction talkie-walkie ne soit opérationnelle que lorsqu’un téléphone est hors zone de couverture et n’a accès à aucun réseau GSM…