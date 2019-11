Cette nouvelle application veut créer des liens sociaux plus authentiques

Les réseaux sociaux seraient mauvais pour votre santé mentale. C’est en tout cas la conclusion de l’étude menée par des chercheurs en psychologie de l’Université de Pennsylvanie dont nous vous faisions part l’an dernier. Selon cette recherche, une exposition trop importante à ce type de médias entraînerait une régression du bien-être. Facebook, Instagram et Snapchat sont particulièrement pointés du doigt. Sur ces plateformes, l’utilisateur lambda est amené à comparer sa vie à celles des autres. Les internautes ont aussi tendance à se juger entre eux, ce qui peut vite créer un sentiment de malaise ou d’insécurité.

Pas de publicités sur Friended mais une offre premium

C’est pour tenter de répondre à ces critiques que le réseau social Friended a été créé. Dan Kurani, son fondateur, entend permettre à ses utilisateurs de renouer des liens plus sincères : « Les gens se sentent plus seuls que jamais auparavant. Les algorithmes des réseaux sociaux ne font que promouvoir les points forts des internautes pour un plus grand nombre d’impressions publicitaires. C’est isolant de voir les bons moments des autres, et de vous retrouver tout seul lorsque vous partagez vos difficultés. Mais il est tout aussi difficile de s’ouvrir et de partager ses sentiments à cause de la pression sociale qui vous pousse à être parfait », résume-t-il.

Le concept de Friended est assez simple. Vous postez un contenu qui est visible de tous mais personne ne peut le commenter et aucune discussion publique n’est engagée. Les membres de la communauté ont juste la possibilité de répondre en privé au post et d’offrir ainsi leurs points de vue sur le sujet abordé. On évite donc la course aux likes ou la recherche d’une punchline pour faire marrer les copains et on entre dans une discussion plus sincère et directe avec son interlocuteur.

Le modèle économique de l’application détonne aussi dans l’univers des réseaux sociaux. Friended a en effet éliminé la publicité et son unique source de revenus est une option premium. Pour cinq dollars par semaine, les abonnés peuvent publier autant qu’ils le souhaitent, tandis que les utilisateurs gratuits ne peuvent démarrer une conversation que toutes les huit heures. L’évolution de ce projet sera en tout cas intéressante à suivre. Pour l’heure, l’application compte 500 000 utilisateurs enregistrés et plus de 2,5 millions de messages ont été envoyés le mois dernier.