Cette nouvelle fonctionnalité de Google Calendar va vous libérer l’esprit

Google Calendar reçoit une nouvelle fonctionnalité de planification et automatise certaines de vos réponses.

L’application Google Calendar obtient une nouvelle fonctionnalité via sa dernière mise à jour.

Planning stratégique

Google Calendar est le dernier outil Google à recevoir sa mise à jour « bien-être digital ». A ce titre, l’outil de gestion d’agenda Google reçoit une nouvelle fonctionnalité « Hors horaires de travail » et la possibilité de définir des plages horaires. Vos horaires de travail sont, dès lors, connues de Google Calendar qui se chargent de programmer vos réunions ou rendez-vous professionnels en fonction de ses horaires, voir même de les refuser.

Make my day

Lors de la création d’un événement sur Google Calendar, vous aurez dorénavant le choix de dire si cet événement entre dans vos horaires de travail ou non. Cela aura pour conséquence de rejeter toute invitation que vous pourriez recevoir durant ce laps de temps. Longtemps attendue par les utilisateurs de Gmail, cette nouvelle fonctionnalité vient compléter les réponses automatiques sur la messagerie Google.

Sédatif PC

La firme de Mountain View précise aussi que de nouvelles fonctionnalités arriveront dans les semaines qui viennent. De quoi vous donnez plus de contrôle sur la création de plages horaires et d’améliorer votre « bien-être digital ». Un sujet sur lequel Google travaille de plus en plus depuis quelques mois. Au fur et à mesure des différentes mises à jour d’applications par-ci par là, le géant de la recherche sur internet s’applique à proposer de nouvelles fonctionnalités pour lutter, entre autres, contre l’addiction aux écrans. Paradoxal.

Source