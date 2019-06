Cette nouvelle fonctionnalité de Google Chrome vous aide à contourner les paywalls

Si certains médias payants ne sont accessibles qu’aux abonnés, d’autres permettent aux internautes de lire un nombre d’articles limité gratuitement. Une fois la limite atteinte, un paywall apparaît.

L’une des astuces utilisées par les internautes pour contourner ces paywall est le mode privé, qui remet les compteurs d’articles lus à zéro. Mais pour mitiger les conséquences de cette pratique, certains médias se sont mis à bloquer les internautes qui consultent leurs sites en mode incognito ou privé.

Ce qui change avec la version 76 de Google Chrome, c’est que celle-ci inclut une mise à jour qui cachera le mode privé. En d’autres termes, cela empêchera par exemple le New York Times de savoir si vous naviguez en mode privé et le site ne pourra pas cacher son contenu en fonction de ce paramètre.

L’utilité de cette nouvelle fonctionnalité de Chrome, qui protège le mode privé, a récemment été mise en avant par un développeur, qui a fait un test avec le paywall du NYT.

« Le mode Incognito de Chrome est détectable depuis des années, grâce à la mise en œuvre de l’API FileSystem. À partir de Chrome 76, cela est corrigé », écrit-il sur sa publication.

Chrome Incognito mode has been detectable for years, due to the FileSystem API implementation. As of Chrome 76, this is fixed.

Apologies to the "detect private mode" scripts out there. 💐 pic.twitter.com/3LWFXQyy7w

— Paul Irish (@paul_irish) June 11, 2019