Cette startup a créé un clone de TikTok qui n’exploite pas vos données personnelles

Ces dernières semaines, TikTok fait face à de nombreuses menaces qui pourraient à terme gêner son expansion. L’Inde a tout d’abord décidé d’interdire le réseau social sur son territoire ainsi que 59 autres applications chinoises. Le message du gouvernement est on ne peut plus clair : « Il y a eu un fort mouvement dans l’espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui portent atteinte à la souveraineté de l’Inde ainsi qu’à la vie privée de nos citoyens. »

Dans la foulée, les États-Unis ont à leur tour menacé de bannir TikTok, accusée par Mike Pompeo, le secrétaire d’État, de « transférer des informations privées dans les mains du Parti communiste chinois ».

C’est dans ce contexte très particulier que la startup Dfinity a décidé de lancer « CanCan », une application inspirée de TikTok. Ce dernier a pour principale caractéristique de n’appartenir à aucune entreprise et d’être entièrement décentralisée. Ses concepteurs veulent démontrer que n’importe quel développeur peut construire sa propre application de manière simplifiée.

Selon TechCrunch, il suffirait en effet de 1000 lignes de code pour développer CanCan, tandis que Facebook contient de son côté 62 millions de lignes de code. Ce système, baptisé « Internet Computer », fonctionne sans serveurs web, ni base de données. Il permet ainsi de démocratiser la création de réseaux sociaux. Ces derniers fonctionneraient par ailleurs de manière bien plus fluide que les grands acteurs de ce marché.

À terme, Dominic Williams, le fondateur de Dfinity voit même plus large et entend fournir une alternative à la domination sans partage des géants du web :

L’un des plus gros problèmes en matière de technologie est la monopolisation d’Internet par la Big Tech – des entreprises qui ont consolidé un contrôle quasi total sur nos technologies. Ils collectent de grandes quantités d’informations sur nous qu’ils vendent à profit pour augmenter leur part de marché, et acquérir ou détruire des rivaux à un rythme alarmant… Internet Computer fournit un moyen de redémarrer Internet – créant une alternative publique à une infrastructure cloud propriétaire. Il permettra à la prochaine génération de développeurs et d’entrepreneurs de se lancer avec des services Internet ouverts. Il vise à ramener Internet à ses racines libres et ouvertes – non dominées par une poignée de sociétés.