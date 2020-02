Chrome 80 : avec cette version du navigateur, Google règle leurs comptes aux notifications

Si les notifications envoyées par les sites web, via les navigateurs comme Chrome, peuvent avoir une utilité réelle (par exemple pour les applications comme Slack), les demandes de permissions pour envoyer ces notifications envoyées par d’autres sites peuvent également agacer les internautes.

Auparavant, lorsqu’un site web voulait vous demander la permission d’envoyer des notifications, celui-ci faisait apparaitre une petite boite de dialogue qui, généralement, interrompt la lecture.

Mais avec Chrome 80, qui est en cours de déploiement, cela va changer. En effet, avec cette mise à jour de son navigateur, qui est déployé sur toutes les plateformes, la firme de Mountain View introduit une nouvelle interface pour les demandes de notifications qui sera plus discrète.

« Pour protéger les notifications en tant que service utile pour les utilisateurs, Chrome 80 affichera, sous certaines conditions, une nouvelle interface utilisateur d’autorisation de notification plus silencieuse qui réduit l’interactivité des demandes d’autorisation de notification. Dans Chrome 80, les utilisateurs pourront activer la nouvelle interface utilisateur manuellement dans les paramètres », expliquait la firme de Mountain View dans un billet au mois de janvier.

Pour mettre les demandes d’autorisation d’envoyer des notifications en sourdine, vous devez aller dans les paramètres de Google Chrome, cliquer sur « Paramètres avancés », puis sur « Paramètres des sites ».

Puis, dans la section « Autorisations », cliquez sur « Notifications ». Là, vous verrez un bouton pour autoriser ou non les sites web à vous envoyer des demandes d’autorisation sous « Notifications ».

Mais même si vous ne modifiez pas ce paramètre, Google Chrome affichera quand même l’interface plus discrète pour les demandes d’autorisation d’envoi de notifications, si l’une de ces conditions est remplie : si vous refusez souvent les demandes que vous recevez, ou bien si le site que vous visitez a eu un taux de réponse très bas lorsqu’il a envoyé des demandes à d’autres utilisateurs.

Chrome 80 sécurise également l’utilisation des cookies

Sinon, on notera qu’avec Chrome 80, Google a également introduit un système de classification des cookies ainsi que de nouvelles exigences en matière de sécurité qui permettent, d’après la firme de Mountain View, de rendre les cookies tiers plus sûrs et de donner plus de contrôle sur les cookies aux utilisateurs.

Bien entendu, l’objectif de Google est de se débarrasser des cookies tiers d’ici deux ans. Mais en attendant de trouver de nouvelles solutions qui pourront à la fois satisfaire les exigences des internautes en matière de confidentialité, mais aussi les besoins des sites web qui ont besoin de la publicité ciblée pour générer des revenus, la firme sécurise les technologies existantes.