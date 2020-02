Google Chrome vs. les cookies : la firme de Mountain View avance son premier pion

L’utilisation de cookies tiers sur les sites web pour rendre les publicités plus pertinente est de plus en plus mal perçue. Et bien que Google génère la majorité de ses revenus grâce à la publicité en ligne, il y a trois semaines, la firme a officiellement annoncé qu’elle entre en guerre contre ceux-ci.

Mais la mort des cookies tiers sur Google Chrome ne se fera pas tout de suite. Contrairement à d’autres navigateurs qui ont adopté des approches radicales concernant les cookies tiers (mais qui n’ont pas la part de marché de Chrome), Google se donne deux ans pour trouver une alternative qui pourra concilier la vie privée des internautes, mais aussi la capacité des sites web à gagner de l’argent grâce aux publicités en ligne.

« […] des approches franches concernant les cookies encouragent l’utilisation de techniques opaques telles que le fingerprinting (une solution de contournement invasive pour remplacer les cookies), ce qui peut en fait réduire la confidentialité et le contrôle des utilisateurs », expliquait également la firme de Mountain View il y a quelques semaines.

En attendant, Google prend des mesures provisoires

En attendant la mise en place de nouveaux dispositifs qui permettraient à tous les acteurs de se passer des cookies, Google avance ses pions.

Dans un premier temps, la firme met en place de nouveaux dispositifs qui permettent de mieux sécuriser les technologies existantes.

Ce mois de février, avec Chrome 80, le navigateur de Google introduit de nouvelles mesures pour mieux sécuriser l’utilisation des cookies tiers qui peuvent suivre un internaute entre plusieurs sites.

En substance, Google impose un nouvel attribut pour les cookies, une étiquette, sur laquelle la classification d’un cookie sera indiquée (pour rappel, ce sont les cookies dits « tiers » qui permettent le tracking entre sites web).

D’autre part, Google Chrome exigera aussi que l’accès aux cookies tiers se fasse dans un contexte sécurisé (via HTTPS).

« Cela rendra les cookies tiers plus sûrs et donnera aux utilisateurs des contrôles plus précis des cookies du navigateur. Dans le même temps, nous développons des techniques pour détecter et atténuer le suivi secret et les solutions de contournement en lançant de nouvelles mesures anti-fingerprinting pour décourager ces types de techniques trompeuses et intrusives, et nous espérons lancer ces mesures plus tard cette année », expliquait la firme de Mountain View.