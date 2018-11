Clap de fin pour les lentilles connectées de Google

Il y a déjà quelques années que Verily, la division d’Alphabet liée à la HealthTech, tente de concevoir des lentilles connectées alimentées à l’énergie solaire. Mais ce n’est là que l’une des multiples facettes d’un projet dont l’envergure est bien plus importante.

En effet, celui-ci a tout d’abord un objectif médical puisque le dispositif est voué à mesurer la glycémie (le taux de glucose présent dans le plasma sanguin) pour venir en aide à des patients atteints de diabète. Malheureusement, après 4 ans d’expérimentations, les ingénieurs de Mountain View annoncent un pivot majeur dans leur stratégie.

L’échec

Depuis son lancement en 2014, c’est grâce à l’analyse des larmes des personnes étudiées que les lentilles connectées devaient offrir un suivi en temps réel de la glycémie. Un défi que l’entreprise n’aura pas su relever, et qu’elle juge, dans un post publié vendredi, quasiment insurmontable, techniquement et scientifiquement.

Une affirmation surprenante, surtout quand on connaît les moyens pharaoniques de la maison-mère de Google et le progrès actuel qui tend de plus en plus vers la miniaturisation de la majorité des innovations. Nos yeux ne seront donc pas connectés avant un bout de temps… Sauf peut-être par Samsung, qui a de la réserve sur le sujet.

Quel destin pour les lentilles connectées de Verily ?

Même si les lentilles connectées d’Alphabet abandonnent leur projet lié au diabète, cette maladie reste en ligne de mire de la filiale de la firme qui a déjà annoncé développer de nouveaux outils pour pallier la même problématique, notamment sous sa forme de type 2.

Les lentilles, en tant qu’appareil électronique, ne sont pas pour autant laissées de côté. En effet, leur domaine d’application est beaucoup plus large et dispose d’un fort potentiel sur lequel les équipes de Verily vont plancher. La prochaine étape ? Améliorer la vue pour les malades opérés de la cataracte.