Cobra Kai, les héritiers de Karaté Kid arrivent sur Netflix

Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de Cobra Kai. Il s’agit d’une série mise en ligne sur YouTube depuis mai 2018 et qui est directement dérivée du mythique film Karaté Kid (la version de 1984). Un film qui s’est très largement fait une place légendaire dans l’histoire du cinéma et notamment du karaté ! Trente-quatre ans après, la saga a donc continué. On y suit l’histoire de Johnny Lawrence (William Zabka), qui bascule dans la précarité, notamment hanté par son passé. Il décide donc d’ouvrir à nouveau le célèbre dojo de Karaté « Cobra Kai » qui était déjà au centre de l’histoire. La rivalité avec Daniel LaRusso, le héros incarné par Ralph Macchio va bien entendu reprendre autour d’une nouvelle génération de combattants.

Cobra Kai, l’histoire continue

La saga développée sur YouTube avait déjà eu le droit à deux saisons de 10 épisodes, chacun faisant environ une trentaine de minutes. Les vues sur chaque épisode se comptent en dizaines de millions, il faut dire que l’on parle d’une production digne de la télévision. Bonne nouvelle donc, la saga est récupérée par Netflix qui va mettre en avant les deux premières saisons sur sa plateforme à partir du 28 août prochain.

Bonne nouvelle, une troisième saison est aussi annoncée. Elle aurait été tournée depuis l’automne dernier. Mais on ignore encore à quelle échéance Netflix mettre en ligne la suite des aventures de Cobra Kai. En attendant, on vous laisse le premier épisode ci-dessous.

Les fans de Cobra Kai ont pu craindre que leur série ne soit condamnée. Fin 2019, YouTube a en effet décidé de mettre fin au programme YouTube Originals pour ce qui est des séries, donnant notamment la priorité à la télé-réalité. Mais Netflix a encore sauvé une autre série…