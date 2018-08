Un coffret de cartes Pokémon vieux de 20 ans vendu pour 50 000 €

Vendredi dernier, une boîte scellée de boosters de la première édition de cartes Pokémon, sortie en 1999, a été vendue aux enchères pour 56.000$.

On a tous chez nous quelques cartes Pokémon de notre enfance qu’on s’amusait à échanger durant la cour de récré, et qui maintenant prennent la poussière. Pour les collectionneurs ce n’est pas la même affaire ; ces cartes ont une valeur immense, et ils sont toujours à la recherche de la plus rare, dans le meilleur des états.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de produit se vend à des prix dépassant la raison, ainsi un coffret de la même édition s’était vendu l’année passée pour 54.000$.

Le coffret qui nous intéresse contient 36 boosters de 11 cartes chacun, toutes imprimées pour la première édition de 1999. Chaque booster contient 5 cartes communes, 3 moins communes, 2 énergies et 1 seule carte rare. Ce coffret a d’autant plus de valeur qu’il est possible de tomber sur des cartes holographiques, ces cartes dites brillantes par les amateurs.

Mais ce qui fait que ce starter est autant valorisé, c’est qu’il appartenait à son ancien propriétaire depuis le début, cela faisait donc 20 ans qu’il le gardait précieusement. On remarquera cependant une légère entaille sur le coin de la boîte. D’ailleurs, d’après la société de ventes aux enchères Huggins & Scott, ce défaut aiderait à prouver que le coffret n’a jamais été ouvert, ce qui lui donne une valeur considérable auprès des collectionneurs.

Huggins & Scott explique aussi que le taux de carte holographique est de 1:3, donc si l’on prend en compte le fait que vous pouvez avoir 36 cartes rares dans ce pack, on arrive à un total de 10 chances sur 396 de trouver la perle rare. Quand on sait que la carte Dracaufeu holographique de cette même édition a été vendue pour 55.000$ a elle seule, il est logique de souligner que la valeur du pack ne pourra réellement être déterminée qu’une fois qu’il sera ouvert.

En contrepartie, une fois ouvert justement, il aura perdu sa valeur de produit sous blister, mais aussi la magie que peut procurer l’expectation et la surprise auprès de son propriétaire.

