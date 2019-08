.com, .cn , .tk, … voici les 10 domaines de tête les plus populaires

Lorsqu’on vous dit que le web est grand, ce n’est pas faux. Actuellement, il n’y a pas moins de 354,7 millions de noms de domaines enregistrés. C’est ce qu’indique le rapport « Domain Name Industry Brief » pour le second trimestre 2019, publié par la société Verisign.

« […] le deuxième trimestre de 2019 a clôturé avec 354,7 millions d’enregistrements de noms de domaine couvrant l’ensemble des domaines de premier niveau, soit une augmentation de 2,9 millions d’enregistrements de noms de domaine, ou 0,8%, par rapport au premier trimestre 2019. Les enregistrements de noms de domaine ont augmenté de 14,9 millions, ou 4,4%, d’une année à l’autre », lit-on dans un billet de blog publié par l’entreprise pour présenter ses recherches.

Les adresses en .com, .cn et .tk sont en tête du classement

Verisign a également publié un Top 10 des domaines de tête les plus populaires. Et sans surprise, c’est le .com qui est le plus utilisé, avec 142,5 millions de domaines enregistrés. Le .com est suivi du domaine chinois .cn, avec 23 millions de noms de domaine, puis du .tk (22,5 millions) et du .de allemand (16,2 millions). Le .net, le .org, le .tw (Taiwan), le .uk (Royaume-Uni) et le .ru (Russie) sont également dans ce Top 10, mais pas le .fr français.

Le .fr est cependant dans le Top 10 des domaines de tête de pays, à la 10ème place, avec 3,4 millions de noms de domaine enregistrés. Sans surprise, la Chine (.cn) et Tokelau (.tk) sont en tête de ce classement. L’Allemagne est troisième.