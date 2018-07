Comic-Con 2018 : les trailers qu’il ne fallait pas manquer !

La 49e édition du Comic-Con s’est tenue de jeudi à dimanche dernier à San Diego. Une édition riche en annonces et en surprises. Voici les trailers qu’il ne fallait pas manquer !

Le San Diego Comic-Con International plus connu sous le nom de Comic-Con est l’un des évènements annuels de pop-culture à ne pas manquer pour tous les geeks et fans de comics, de séries et de films de super-héros de la planète.

Pour cette édition 2018, le Comic-Con de San Diego a attiré plus de 130.000 personnes dans ses allées. De jeudi à dimanche, il a donc été question de cosplays, d’annonces tonitruantes, d’interviews de stars hollywoodiennes et surtout… de trailers qui tabassent ! Si vous avez passé votre week-end au bord de la piscine à siroter des Martini et à vous goinfrer près du barbecue, voici donc les quelques trailers de cette 49e édition du Comic-Con qu’il ne fallait pas manquer.

#1 : Shazam!

Un nouveau super-héros fait son entrée dans le DC Cinematic Universe et se réserve donc le droit à son premier long métrage. En tête d’affiche du film Shazam! on retrouve les stars du petit écran Asher Angel dans le rôle de Billy Batson et Zachary Levi dans celui de son alter ego tout en magie et en muscle.

À la tête du film Shazam! on retrouve David F. Sanberg, le réalisateur d’Annabelle : Création, ainsi que Dwayne « The Rock » Johnson en tant que producteur. Serait-ce là un indice supplémentaire de l’arrivée de l’ex-star de la WWE dans le rôle de Black Adam ? Assurément !

#2 : Aquaman

On enchaîne avec un autre super-héros DC présent à ce Comic-Con 2018 : Aquaman. Ayant fait une apparition dans le BatmanVSuperman de Zach Snyder avant d’être au casting du film Justice League, Jason Momoa reprend du service dans ce trailer d’Aquaman . Revenant sur les origines du super-héros, méconnu du grand public, le film de Warner Bros. Pictures nous accompagne dans le voyage initiatique de Arthur Curry, l’homme destiné à devenir le roi légitime de l’Atlantis. La sortie du film est prévue pour le 21 décembre 2018.

#3 : Les saisons 7 et 5 de Arrow et The Flash, ainsi que les prochaines saisons de SuperGirl et DC Legends of Tomorrow.

Décidément les héros DC ont la côte pour cette 49e édition du Comic-Con de San-Diego ! L’écurie DC a profité du Comic-Con 2018 pour nous bombarder de trailers et rappeler à tous les fans des séries Arrow, The Flash, SuperGirl et Legends of Tomorrow que l’aventure n’est pas prête de s’arrêter. Anciens et nouveaux vilains viendront nourrir de nouvelles intrigues dans ces nouvelles saisons. Coup d’envoi des hostilités début octobre 2018.

#4 : Les Animaux fantastiques 2

On quitte (enfin) l’univers DC pour celui de J.K Rowling avec le film Les animaux fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Le film reprenant l’univers de Harry Potter a eu droit, lors du Comic-Con 2018, à un nouveau trailer. Mettant en scène les aventures de Norbert Dragonneau, le prochain film de David Yates traitera de la rivalité entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Incarné par Johnny Depp, ce dernier reprend le rôle du grand vilain de la saga. Pressenti pour s’étaler sur 5 films, on a hâte de découvrir la suite des aventures de Norbert Dragonneau. Plus sombre et dramatique que le premier, Les animaux fantastiques 2, Les crimes de Grindelwald est programmé pour une sortie au cinéma le 14 novembre prochain.

#5 : La révérence du shérif Rick Grimes

La rumeur a été officialisée lors de ce Comic-Con 2018 : le shérif Rick Grimes s’apprête à faire ses adieux à la série The Walking Dead. Alors qu’un nouveau trailer de la prochaine saison est diffusé à l’occasion du Comic-Con 2018, Andrew Lincoln tire sa révérence et abandonne le personnage de Rick Grimes. L’emblématique héros de la série The Walking Dead. Après 9 saisons (et des audiences en berne), l’acteur décide de poser le colt fétiche de l’emblématique héros de The Walking Dead et de prendre un repos bien mérité. Éclater du zombie, ça crève !