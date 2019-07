Top Gun fait du bruit avec Tom Cruise au Comic-Con

C’est un grand moment pour les amateurs de cinéma. 33 ans après la sortie du film légendaire Top Gun, une suite, nommée Maverick va débarquer dans les cinémas. Tom Cruise reprendra bien entendu ce rôle iconique dans sa carrière. On fait les présentations.

Top Gun, une suite surprise

Tom Cruise ne va pas reprendre son rôle de Jack Reacher dans la série annoncée par Amazon Prime Video. Mais il va pouvoir surfer sur son ancienne légende. En 1986, Tom Cruise rassemblait 3,5 millions de spectateurs lors de la sortie de Top Gun. Un film qui va donner à l’époque le coup d’envoi de sa carrière et lui ouvrir les portes des plus grands réalisateurs et de sagas comme Mission Impossible.

Résultat ? Il récidive avec son succès original, comme un clin d’oeil à son succès original. Même à 57 ans, Tom Cruise a osé prendre des risques pour ce film. Naturel pour celui qui fait ses cascades lui-même, mais qui a poussé le vice jusqu’à apprendre à piloter lui-même son avion de combat. Une posture à contre-courant des habitudes d’Hollywood qui pourrait rendre le public particulièrement optimiste avant la sortie de Maverick.

Les premières images publiées dans la bande-annonce montre que le film a réussi à s’inscrire dans la continuité du premier film. Que ce soit dans les airs ou en moto, l’esprit original est là. Rien ne serait pareil sans les lunettes de soleil et ce sourire si parfait qu’il en devient presque agaçant.

Pour les curieux, le film est réalisé par Joseph Kosinski, qui a accompagné Tom Cruise sur Oblivion. Pas forcément son meilleur film, mais une vraie réussite du côté visuel. On attend de voir s’ils réussiront à nouveau. Sortie le 15 juillet 2020.

Et si vous êtes jaloux de Tom Cruise, on vous montre comment ça se passe à l’intérieur d’un avion de chasse… Attention, l’ambiance est plutôt agitée.