Comme Apple ne l’a pas fait, Google Photo ajoute une fonctionnalité qui manquait sur l’iPhone

Vous avez déjà entendu parler de l’effet bokeh, n’est-ce pas ? Autrefois réservé aux photographes aguerris dotés de très coûteux appareils reflex, cet effet à l’aspect « pro » qui consiste à obtenir un sujet en premier plan net sur un fond flou s’est largement popularisé et démocratisé avec l’émergence des smartphones à double capteur, puis de ceux dopés à l’intelligence artificielle, voire même des deux.

Nokia avait lancé le tendance il y a quelques années avec l’un des modèles de sa gamme Lumia, qui était équipé d’un logiciel permettant de travailler sur la profondeur de champ d’une photo pendant la prise, mais également d’y revenir après. Puis vinrent le Huawei P9 et le LG G5 (après quelques tentatives signées HTC) et ce fut ensuite au tour d’Apple avec l’iPhone 7 Plus et son double objectif géré lui aussi par un algo qui floute le fond en mode portrait. Tous les constructeurs ont suivi. Sauf un : Google.

Un outil idéal pour travailler les fonds flous des photos en mode Portrait

Problème : si Apple propose donc cela depuis deux ans sur certains de ses iPhone et que son éditeur natif d’image est très bon, la firme californienne ne fournit toujours pas d’outil spécifique pour régler et optimiser la qualité du flou d’arrière-plan en post traitement, même si cela est possible désormais au moment de prendre la photo sur les Xs et Xs Max. Et du coup ce sont des applications tiers qui se sont emparées du sujet. L’une des plus réputées étant l’excellent Focos, que j’utilise depuis quelque temps, et qui offre des résultats assez bluffants.

Mais un autre acteur a décidé de s’occuper de la question : Google vient de publier une mise à jour de son application Google Photos pour iOS qui permet d’appliquer différents réglages et effets aux photos prises avec un iPhone en mode Portrait. Ainsi vous pourrez régler le focus sur une photo afin de définir quelles sections doivent être nettes et quelles autres doivent être floutées, vous pourrez également modifier l’intensité du flou, et également, si toutefois la photo s’y prête, lui apposer le filtre Color Pop, qui produit un premier plan avec la couleur d’origine sur un fond en noir et blanc.

Pour accéder à cette nouveauté, il vous suffit de faire la mise à jour de l’application Google Photos sur votre iPhone. De quoi s’amuser un peu, mais surtout améliorer encore le rendu des photos de son iPhone. En attendant qu’Apple propose un jour son outil natif ?