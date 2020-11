Comme Netflix, Spotify pourrait à son tour augmenter ses tarifs

Depuis des années, le streaming a révolutionné bien des secteurs. Aujourd’hui, beaucoup associent ce terme aux plateformes comme Netflix, HBO Max, Disney+, et autres. Pourtant, si le cinéma a également connu la révolution du streaming, c’est l’industrie musicale qui a montré l’exemple en première. Spotify est l’un des pionniers dans ce domaine. Créée en 2008 par son PDG actuel, Daniel Ek, la plateforme est à ce jour le leader incontesté du streaming musical.

Durant de longues années, Spotify a profité d’un presque monopole pour avancer sans être inquiété par quiconque. Un parcours comparable à celui de Netflix. Toutefois, comme pour les plateformes de SVOD, le streaming musical a bien évolué. Aujourd’hui, ce secteur est complètement bouché par des géants comme Apple Music, Napster, Deezer, Amazon Music, et donc Spotify. Afin de conserver sa place de leader, la société suédoise doit redoubler d’efforts.

Les contenus exclusifs coûtent cher.

Jusqu’à présent, la stratégie mise en place par Spotify repose sur la diffusion de contenus exclusifs (toujours comme Netflix), et notamment des podcasts. Spotify cherche depuis plusieurs mois à devenir la plateforme de référence pour les amateurs et les créateurs de podcasts. À l’heure où ces lignes sont rédigées, Spotify compte 320 millions d’utilisateurs actifs, dont 144 millions abonnés à une formule payante.

Comme pour Netflix, l’exclusivité des contenus ramène de nouveaux abonnés, mais pour en produire davantage il faut beaucoup d’argent. Toujours sur le modèle de Netflix, Spotify pourrait donc commencer à augmenter le prix de ses abonnements. Selon Daniel Ek : « les utilisateurs estiment que Spotify représente quelque chose de valeur et ont montré une volonté de payer bien plus ». Cette augmentation des tarifs pourrait donc amener à élargir le catalogue existant, avec de nouveaux artistes, de nouvelles émissions, et bien d’autres exclusivités. Tous ces efforts devraient permettre à Spotify de pouvoir tenir tête aux concurrents de plus en plus féroces, à l’image d’Apple Music ou encore Amazon Prime Music.