Comme Netflix, Spotify sur le point d’augmenter ses tarifs ?

Votre budget mensuel pour le streaming pourrait une fois de plus augmenter. Il y a un mois, Netflix avait fait couler beaucoup d’encre en annonçant une hausse de ses tarifs aux abonnés. Et aujourd’hui, on apprend que Spotify pourrait en faire de même pour son service de streaming audio.

Pour le moment, rien n’a encore été officialisé (donc, pas de panique). Mais d’après un article de Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les tests actuellement menés par Spotify vont dans ce sens.

Spotify voudrait gagner plus d’argent

En effet, d’après le média américain, qui cite des sources proches du dossier, Spotify testerait des tarifs plus élevés dans les pays scandinaves dans le but de voir s’il est possible d’appliquer une hausse globalement. Une hausse de 13 % de l’abonnement familial serait envisagée.

En augmentant ses tarifs, du moins dans les pays où son service est bien implanté, Spotify pourrait doper ses revenus, mais également ceux des artistes dont le contenu est disponible pour les abonnés. En effet, alors que la plateforme attire toujours plus d’utilisateurs, le revenu moyen généré par utilisateur payant baisserait. Et ce serait en partie à cause de l’abonnement familial.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations non officielles sont encore à prendre avec des pincettes. D’autre part, étant donné qu’il s’agit que de tests, rien n’est encore certain.

Pour rappel, au mois de juillet, Spotify comptait 108 millions d’utilisateurs payants et un total de 232 millions d’utilisateurs lorsqu’on tient aussi compte de ceux qui profitent de l’offre financée par de la publicité.