Commencer une digitale detox grâce au Light Phone 2

Light est une startup qui cherche à rendre nos interactions plus humaines. L’entreprise a récemment présentée son Light Phone 2, encore plus minimaliste que le précédent. Alors que le marché du smartphone actuel connait une forte concurrence notamment dû à l’expansion des entreprises chinoises, le gagnant est celui qui présentera le smartphone avec le moins de bords pour obtenir un écran, et surtout une qualité de photo impeccable.

C’est tout l’inverse de la philosophie Light. Le but de ce smartphone et de se faire oublier auprès de son propriétaire. Il ne permet que d’appeler et envoyer des messages, pas d’applications, et surtout pas de photos. Light a tout de même un côté paradoxale, puisqu’il s’agit d’un objet technologique qui a pour objectif de nous éloigner de la technologie. Malin.

Une communauté très active

Financé en grande partie par le crowdfunding sur Indiegogo, c’est également ici que Light a annoncé la commercialisation de son Light Phone 2. Si pour le premier modèle la startup a récolté 400 000 dollars sur Kickstarter, la campagne Indiegogo a permit d’encaisser plus 3,5 millions de dollars, grâce notamment à la possibilité de précommander son smartphone en participant à la campagne de financement. De plus, Light a également réalisé une levée de fond permettant d’engranger 8,4 millions de dollars supplémentaires. Au total, la startup a reçu, pour le moment, près de 12,3 millions de dollars de financement. Foxconn, le fabricant, notamment, des iPhone, est le plus gros investisseur dans le projet.

Kaiwei Tang, le co-fondateur de Light, explique sa rencontre avec Foxconn : « Ils construisent des smartphones depuis 20 ou 30 ans. Quand nous leur avons présenté le premier Light Phone, il s’agissait d’un appareil simplifié. Juste après le discours, j’ai parlé au vice-président des ventes qui m’a dit : « Hé Kai, j’ai besoin d’un Light Phone tout de suite. Le smartphone a ruiné ma vie. Mes enfants ne me parlent plus. »

Comme évoqué plus haut, créer un objet technologique pour s’éloigner de la technologie est contradictoire, mais sortir une deuxième version avec de nouvelles fonctionnalités, semble contre-productif. Cependant, Kaiwei Tang se justifie de cette façon : « le Light Phone a un écran E Ink de petite taille le limite aux utilisateurs. Nous n’encourageons pas les gens à lire des vidéos ou à regarder des vidéos. Mais passer un coup de fil, prendre un taxi, écouter de la musique (oui, il y a une prise casque), enregistrer un mémo vocal. Peut-être qu’à l’avenir, ils auront un calendrier de rappel, ce sont des outils simples ; ils ont un objectif clair. »