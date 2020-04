Cet article est à vocation informative, il ne s’agit pas d’encourager nos lecteurs à pratiquer des activités illégales via le dark web.

Voilà quelques années que le dark web fait parler de lui, suscitant à la fois interrogations et fantasmes sur ce que l’on peut y trouver, et la manière dont l’on peut s’y rendre. Pour vous aider à mieux le comprendre, et à accéder au dark web (également appelé darknet) en toute simplicité, nous vous avons réalisé un petit tutoriel simple et efficace ci-dessous.

Se rendre sur le dark web

Tout d’abord, il faut savoir que le dark web rassemble un réseau de sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherches traditionnels comme Google ou autre. L’autre élément à prendre en compte est le fait que le dark web est accessible via des navigateurs web particuliers, qui confèrent une part d’anonymat à son utilisateur.

Attention tout de même, ce n’est pas parce que vous utilisez l’un d’entre eux que vous ne laissez aucune trace. Dans tous les cas, nous vous recommandons d’utiliser un VPN pour rajouter une couche de sécurité et d’anonymat lorsque vous naviguez sur le dark web. L’un des meilleurs VPN n’est autre que ExpressVPN : il offre une sécurité maximale, et conserve zéro log de vos données. Il y a également CyberGhost et NordVPN qui sont réputés pour leur anonymat.

Pour se rendre sur le dark web, il faudra ensuite télécharger l’un de ces navigateurs, le plus connu étant certainement Tor (The Onion Router), dont le nom est une référence aux différentes couches de l’oignon, et, dans ce cas, du web. Il s’agit là d’une version ressemblant à Firefox, avec quelques particularités. En effet, Tor Browser ne propose pas d’historique ni de sauvegarde de vos données, des éléments qui vont donc de pair avec l’anonymat. Il faut donc télécharger le navigateur via le site officiel de Tor Project.

Une fois que vous êtes sur ce site, cliquez sur Téléchager le navigateur Tor, puis choisissez votre système d’exploitation et enregistrez le fichier. Sur Mac, glissez ensuite le navigateur dans vos Applications et ouvrez-le.

Une fois que vous avez téléchargé puis ouvert le navigateur Tor, vous naviguez donc sur le web avec un navigateur qui vous permet de masquer votre adresse IP et, donc, de laisser moins de traces de votre passage, tout en accédant aux URLs en .onion (qui n’est autre que le dark web / dark net). Néanmoins, votre débit sera réduit car les requêtes que vous ferez passeront par plusieurs nœuds. Ce sont ces derniers qui vous permettent de cacher votre adresse IP.

Par la suite, vous devez alors vous rendre sur le Hidden Wiki, une sorte de Wikipédia qui rassemblera ces fameuses URLs non indexées sur les moteurs de recherches classiques, et qui ne sont autre que le dark web. Toutes sont en .onion et ne sont pas accessibles via un navigateur traditionnel. C’est sur le Hidden wiki que vous pourrez trouver les liens propres à chaque thématique. Voici à quoi ressemble la liste des URLs en .onion.

Ces liens constituent donc une partie du dark web. Tous ne sont pas légaux en raison des services auxquels ils donnent accès. Attention, donc, aux sites que vous visitez et aux fichiers que vous pourriez télécharger. Hidden Wiki ne rassemble pourtant pas toutes les URL disponibles dans le dark net. Il faudra consulter des forums spécialisés pour trouver des URL supplémentaires qui vous permettent d’accéder à d’autres services.