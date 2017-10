Dans LinkedIn, qu’on recherche un profil, une compétence, une entreprise, un groupe… tout passe par ce moteur de recherche. D’où l’importance des mots-clés dans son profil. Explications détaillées.

LinkedIn est de loin le premier réseau social professionnel au monde. Le français Viadeo est loin derrière et si Facebook donne des signes montrant qu’il veut se rapprocher du monde professionnel (appli Social Jobs, compétences professionnelles sur les profils, accord CGPME…) il n’y a pas réellement de proposition claire de leur part pour cette cible. Pour une majorité de professionnels, LinkedIn est donc LA référence et « the place to be ».

Qu’est-ce qu’est (réellement) LinkedIn?

LinkedIn est un annuaire, une base de données (la plus importante au monde) de profils professionnels.

Dans LinkedIn, on accède à l’information via un moteur de recherche situé en haut des pages de l’interface. Qu’on recherche un profil, une compétence, un alumni, une entreprise, un groupe… tout passe par ce moteur de recherche. LinkedIn repose sur la recherche.

Quand on fait une recherche, elle est analysée par LinkedIn et un certain nombre de profils correspondant sont proposés par degré de pertinence. Il s’agit comme pour Google de pertinence de mots-clés dont LinkedIn seul connait la recette. Il faut aussi préciser que la pertinence est individuelle est qu’un profil pertinent pour un membre de LinkedIn ne le sera pas pour un autre.

Qu’est-ce qu’un mot-clé pour LinkedIn?

C’est un mot qui est répété plusieurs fois et qui apparait dans des zones clés comme par exemple (mais il y en a d’autres) les titres de postes (ce qui est assez logique pour un réseau professionnel) ou dans le résumé. A propos du résumé, il faut plus le concevoir comme un résumé du savoir-faire ou de l’expertise que comme un résumé de carrière. D’ailleurs, le parcours professionnel vient ensuite.

LinkedIn, comme tout autre site, repose sur ce système de mots-clés. On ne peut être visible sur LinkedIn que par les mots-clés recherchés et de la manière dont ils sont écrits. LinkedIn est très précis. Faites le test : « ingénieur télécom » est différent d’ « ingénieur télécoms. Le nombre de résultats et les résultats obtenus sont différents. Vu de mon profil (les résultats sont personnalisés), j’obtiens 3209 résultats pour « ingénieur télécom » et 828 pour « ingénieur télécoms ».

Cela signifie qu’on peut améliorer la probabilité d’apparaître dans les résultats de recherche en optimisant la rédaction de son profil et notamment en choisissant les bons mots-clés. Si vous êtes capable de savoir comment quelqu’un qui a besoin de vos compétences va utiliser LinkedIn pour mener ses recherches, vous aurez plus de chance d’apparaître dans ses résultats de recherche et donc d’être visible. Cela suppose au préalable de savoir précisément quelles sont ses compétences clés et différenciantes.

Comment va-t’on vous chercher?

La bonne question à vous poser en créant votre profil n’est donc pas tant de vous demander comment créer votre profil mais comment vont vous rechercher ceux qui auront besoin de vos compétences. La question clé est donc de savoir quels mots-clés mettre dans son profil.

Commencez par trouver des annonces

Le meilleur moyen de faire est de partir d’offres d’emploi qui vous correspondent. Il est très probable que si un recruteur (manager, RH, chasseur de tête, consultant RH…) utilise des termes spécifiques pour rédiger une annonce ou une job description, il utilise les mêmes termes quand il recherchera des profils sur LinkedIn. Il existe pour cela des job boards et des moteurs de recherche pour trouver les bonnes annonces qui vous correspondront.

L’idée n’est pas de trouver une offre mais plusieurs qui vous correspondent.

Le problème est qu’une offre peut être très longue et que ce n’est pas toujours très simple d’en faire ressortir les mots-clés principaux.

Trouvez les bons mots-clés

Heureusement, il existe un outil pour le faire. Il est en ligne, gratuit et ne demande pas de créer un compte pour être utilisé : Wordle. Wordle est un outil qui permet de faire des nuages de mots-clés à partir d’un texte. Dans les nuages obtenus, les mots principaux prennent plus de place (ils sont écrits en plus gros caractères).

Quand quelqu’un rédige une job description ou une annonce, il est généralement très attentif aux mots utilisés. Ce sont des documents importants qui sont rédigés de manière très précise. Donc, pour donner plus de poids à certains termes, notamment à ceux qui sont essentiels, ils sont répétés plusieurs fois.

Trouvez une annonce ou une job description, allez sur Wordle, cliquez sur « create », collez votre texte et « Go ». Vous obtiendrez un nuage de mots-clés qui fera ressortir les mots essentiels.

En partant d’une annonce telle que celle-ci :

Business Segment Healthcare Eastern & African Growth Markets

About Us

Role Summary/Purpose En tant que membre de l’équipe Service Business Operations vous serez en charge des processus de définition des offres, de gestion des contrats, de la facturation régie et de tous les processus associés à la facturation et à notre gestion financière.

Les orientations de nos activités sont focalisées sur l’optimisation de nos processus tant d’un point de vue Lean que d’un point de vue qualité des données afin de préparer l’introduction de notre nouvelle plateforme Se

Essential Responsibilities Travaillant étroitement avec les différents acteurs du Service dans les Régions (direct + distributeurs ), avec les équipe modalité, avec le Service Marketing, avec le Service Finance, ainsi qu’avec les Responsables d’application et les Lean Leaders :

-Vous résoudrez les problèmes d’intégration de nos processus entre différents domaines et entre différentes organisations. (Intégration Ventes et Service, 1GEHC).

-Vous effectuerez les changements dans nos processus afin de les simplifier et de les rendre plus efficaces en appliquant la méthodologie Lean.

-Vous serez garant de la consistance européenne des changements demandés dans nos applications MUST, CBs, SDMS, Siebel et dans les interfaces afin d’optimiser le flux de nos processus.

-Vous préparerez la migration de nos outils actuels vers Siebel en optimisant nos processus et en préparant les données.

-Vous conduirez les changements en utilisant les outils CAP avec les utilisateurs finaux.

-Vous définirez les scripts de tests et participerez à la validation complète de nos processus de A à Z.

-Vous mettrez à jour et créerez les gammes opératoires ainsi que les documents de formation des utilisateurs finaux.

-Vous définirez les différentes mesures et assurerez la mise en place des tableaux de bord.

-Vous mettrez à jour et créerez les instructions pour gérer la qualité de nos données.

-Vous participerez au déploiement de « 1GEHC » dans l’organisation Service et Vente de Service.

POSTE

Role Summary

Qualifications/Requirements – Excellentes compétences en communication, incluant les capacités de formation de présentation.

– Anglais courant

– Très bonnes capacités relationnelles

– Solides compétences en matière d’analyse et de gestion de processus

– Expérience en tant qu’utilisateur local en région, connaissance des processus du Service.

– Expérience dans la capture des besoins utilisateurs et la mise en ¿uvre de l’acceptation de nos utilisateurs.

– Connaissance des outils bureautiques MS office, des « Scorecards », et des outils de suivi de défaut.

Desired Characteristics – Connaissance des processus relatifs aux processus d’administration du Service.

– Expérience en tant qu’utilisateur local en région.

– Expérience Lean

– Solides expériences dans l’écriture des spécifications et des scenario de tests utilisateurs.

une autre localisation en EAGM pourra être envisagée en fonction des compétences des candidats

An other location in EAGM can be considered if the applicant has the desired and required competencies

Essential Responsibilities

PROFIL

Qualifications- Excellentes compétences en communication, incluant les capacités de formation de présentation.- Anglais courant- Très bonnes capacités relationnelles – Solides compétences en matière d’analyse et de gestion de processus – Expérience en tant qu’utilisateur local en région, connaissance des processus du Service.- Expérience dans la capture des besoins utilisateurs et la mise en oeuvre de l’acceptation de nos utilisateurs.- Connaissance des outils bureautiques MS office, des « Scorecards », et des outils de suivi de défaut.- Excellent analytical skills- Excellent problem solving skills- Excellent communication skills (written and verbal)- Good understanding of Service and Finance systems and processes – Good organisation- Good Knowledge of Excel and Analytical tools (BO, ..)- Can do attitude- Willing to learn and dig into details- Abiity and willingness to work with multiple and diverse teams – Fluent english

Desired Characteristics

– Connaissance des processus relatifs aux processus d’administration du Service. – Expérience en tant qu’utilisateur local en région.- Expérience Lean – Solides expériences dans l’écriture des spécifications et des scenario de tests utilisateurs.une autre localisation en EAGM pourra être envisagée en fonction des compétences des candidatsAn other location in EAGM can be considered if the applicant has the desired and required competencies

On obtient ce nuage de mots-clés :

Attention cependant, Wordle ne fonctionne pas comme LinkedIn. Wordle fonctionne essentiellement à partir d’une répétition de termes. LinkedIn prend aussi en compte l’emplacement dans le profil.

Wordle ne vous révèlera probablement pas les mots-clés principaux que vous connaissez déjà. Wordle vous aidera à identifier les mots-clés secondaires que vous pourriez avoir oubliés.

Refaites-le plusieurs fois, à partir de plusieurs supports pour avoir une vision la plus juste possible. Avec Wordle, j’ai par exemple réalisé que « achats » est un terme important pour un Directeur Marketing, ce qui n’est pas évident a priori.

Qu’est-ce que votre profil dit de vous?

Au-delà d’utiliser Wordle pour trouver les bons mots-clés pour votre profil, vous pouvez aussi vous en servir pour voir ce que votre profil dit de vous ou pour mettre ce nuage de mots-clés en pièce jointe sur votre profil. Vous verrez ainsi si vos mots-clés principaux sont suffisamment visibles et cela permettra aussi à ceux qui arrivent sur votre profil de mieux comprendre quelle sont vos compétences spécifiques. Vous pourrez également en profiter pour améliorer votre profil et vous assurer que vos mots-clés principaux ressortent bien.

Voici par exemple le nuage de mots-clés d’un responsable marketing du leader mondial des boissons sans alcool avant optimisation :

Et après :