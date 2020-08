Comment supprimer (ou désactiver) son compte Badoo ?

Depuis son lancement en 2006, le site de rencontre Badoo a essuyé de nombreuses critiques. À l’image de l’utilisation frauduleuse des données personnelles, l’indexation de notre profil dans les résultats de recherche de Google, ou encore le spam de notre adresse mail une fois inscrit. En 2009 déjà, une étude publiée par l’Université de Cambridge avait classé Badoo comme le pire des 45 sites de réseaux sociaux analysés, concernant le critère du respect de la vie privée.

Son modèle gratuit a pourtant connu une popularité de taille. En 2020, plus de 360 millions d’utilisateurs à travers le monde sont inscrits à Badoo, pour réaliser des rencontres de proximité. Comparé à Tinder, le site de rencontre est accessible depuis un ordinateur. Il est possible de discuter avec des personnes venant des quatre coins de la France. En même temps, le public de plus de 30 ans est plus présent sur Badoo que sur l’application de rencontre concurrente. Mais son image de plus en plus has been et ses problèmes de confidentialité poussent de nombreuses personnes à quitter la plateforme. Pour désactiver Badoo, voire supprimer son compte, voici la procédure à suivre.

Comment supprimer son compte Badoo pour la vie ?

Il faut distinguer deux moyens de se déconnecter de Badoo : la première est la possibilité de désactiver votre compte Badoo, qui vous écarte donc du site de rencontre que de façon temporaire. Votre compte est invisible aux yeux des autres utilisateurs, mais toujours présent dans la base de données de Badoo. La seconde possibilité est de supprimer son compte Badoo pour quitter définitivement le site de rencontre en effaçant les traces, que ce soit les photos et les informations de votre profil. Cette possibilité est la plus radicale tant vous ne pourrez plus récupérer votre compte par la suite.

Pour réussir la suppression de son compte Badoo, mieux faut-il passer par un ordinateur. La version web du site de rencontre est la plus simple pour la procéder à supprimer son compte Badoo. Nous vous détaillons les différentes étapes à suivre, tant Badoo fait en sorte à chaque fois de vous faire revenir vers son site, et redéfinir votre choix. Pas de panique, la procédure pour supprimer son compte Badoo se fait simplement et rapidement.

Voici la procédure afin de supprimer son compte Badoo :

Ouvrez un navigateur web et allez sur le site Badoo

Entrez vos identifiants de connexion au service

Cliquez sur votre profil

En haut à droite, cliquez sur les paramètres du compte

Faites défiler la page jusqu’en bas

Cliquez sur « Supprimer le profil »

Répondez aux 3 étapes d’explication de suppression du compte

Entrez ensuite votre mot de passe pour valider votre choix

Supprimer son compte Badoo, le tutoriel en images

Aussi, pour une plus grande compréhension, ci-dessous, vous avez un tutoriel en image sur la procédure à suivre.

Etape 1 : cliquez sur votre profil et sur « Paramètres » en haut à droite

Etape 2 : en bas de page, cliquez sur le bouton relatif à la suppression du compte

Etape 3 : Répondez correctement aux questions et cliquez bien évidemment sur « continuer »

Etape 4 : entrez votre mot de passe et le captcha de sécurité

La procédure simple et rapide pour supprimer son compte Badoo est maintenant terminée. Par la suite, vous recevrez un email de confirmation que votre compte Badoo a été supprimé. Il ne sera plus accessible au grand public. Ne cliquez pas sur le bouton « Récupère ton profil » car ce dernier annulera la suppression du compte Badoo.

Attention : notez qu’il faudra attendre 30 jours avant que votre compte soit effectivement radié du site. Si pendant cette durée vous décidez de vous reconnecter ou de cliquer sur un mail de Badoo vous redirigeant vers votre compte, cela aura pour effet de réactiver le compte et vous retrouverez vos photos et informations de profil. Patience donc, et prudence.