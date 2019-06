Comment Google, Facebook et Amazon dominent plus que jamais l’économie numérique

Depuis quelques années maintenant, les géants d’Internet que sont Google, Facebook et Amazon inquiètent. Tous se sont déjà retrouvés au cœur de polémiques, portant successivement sur l’utilisation des données personnelles des utilisateurs ou sur le respect des droits d’auteur, des problématiques au cœur de leur business model respectif. Cette question a justement donné lieu à une grande bataille qui a duré plusieurs années jusqu’à l’adoption d’une directive par l’Union européenne.

Outre ces débats, c’est la question d’une économie ouverte à la concurrence qui est abordée depuis quelques années, si bien que les géants américains sont régulièrement visés par des enquêtes pour antitrust. Le sujet devient même politique et s’est récemment invité dans les débats de la primaire démocrate. Pour sa part, la sénatrice Elizabeth Warren a jugé nécessaire de démanteler en partie ces acteurs. La candidate propose notamment de désigner comme « plateforme de service public » les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial dépasse les 25 milliards de dollars.

Des chiffres révélateurs de l’hégémonie de Google, Facebook et Amazon

Les opposants à la domination de ces acteurs américains ne seront pas vraiment rassurés par cette étude menée par la société eMarketer. En se basant sur les données de cette dernière, Business Insider a illustré l’écrasante domination de Google, Facebook et Amazon sur l’économie numérique aux USA. Selon ces informations, pas moins de deux dollars sur trois dépensés dans la publicité en ligne leur revient.

Dans le détail, Facebook prend le leadership dans la publicité sur les réseaux sociaux (83,3%). Avec 37,7 %, Amazon s’adjuge logiquement la part du lion sur le commerce en ligne. Quant à Google, il est leader sur le marché de la publicité sur les services de streaming (hors télévision) grâce à YouTube avec 96,2 % du marché américain. Enfin, le secteur de la publicité mobile est un peu plus équilibré avec 33 % pour Google et 30,8 % pour Facebook.

Ces données ne concernent que l’économie numérique américaine mais elles démontrent la réalité de l’emprise qu’exercent Google, Amazon et Facebook sur le reste de la concurrence. Ce sujet est plus que jamais présent dans le débat public et ne semble pas près de disparaître.