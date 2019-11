Comment protéger son iPhone 11 Pro avec une coque et film ?

D’années en années, Apple innove et propose des iPhone toujours plus résistants aux chocs ainsi qu’aux intempéries. Cependant, la dernière génération d’iPhone 11 Pro et Pro Max reste des smartphones de très haut de gamme, et évidemment les tarifs vont avec. Les propriétaires de ces smartphones luxueux prennent donc de nombreuses précautions pour avoir la meilleure protection possible pour leur iPhone 11 Pro, afin d’éviter tout accident pouvant être fatal au téléphone. Voici comment protéger son iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Si les écrans d’iPhone 11 sont toujours plus optimisés, les coûts de réparation augmentent en même temps. Comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir, il est valable dans ce cas précis. Il est vivement conseillé de prendre les décisions nécessaires pour réduire au maximum les risques de casse en protégeant correctement son smartphone. Chaque choc absorbé par votre iPhone abîme le boitier visible de l’appareil, mais également les composants à l’intérieur de ce dernier.

Pour s’offrir un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max il est forcément nécessaire de passer le seuil symbolique des 1 000€, précisément 1159 € pour le 11 Pro et 1259 € pour le 11 Pro Max. Alors oui, dépenser encore de l’argent pour des protections peut être pénible, cependant obtenir la meilleure solution pour protéger son iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max avec une coque et des protections pour l’écran et les capteurs photos ne coûtera jamais plus que quelques euros par rapport aux coûts de réparation.

Ci-dessous, nous avons rédigé une liste très utile si vous souhaitez rendre votre dernier iPhone encore plus résistant. Elle contient une sélection des meilleures coques diverses pour protéger son iPhone 11 Pro et Pro Max, des protections pour l’écran ainsi que des petites pastilles pour éviter les rayures sur les capteurs photo.

Les coques pour protéger l’iPhone 11 Pro

Que ce soit pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, la coque est un accessoire primordial pour prolonger la durée de vie de votre téléphone le plus possible. La coque est devenue un achat quasi systématique, la plupart des gens préfèrent opter pour cet accessoire plutôt que d’éviter de devoir payer la garantie Apple Care+ (229€ en plus pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max).

Apple a fait le choix de la sobriété en ce qui concerne ses coques de protection officielles, sur internet il est facile de trouver de très belles affaires sur des coques plus rigides, avec des béquilles, transparentes ou colorées ou même des bumpers. Il existe plusieurs niveaux pour protéger son iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, plus ou moins haut de gamme, avec des options basiques en silicone, ou des finitions plus premium en cuir.

Dans tous les cas, il est préférable d’être méfiant à l’égard de la qualité des produits et de la qualité du vendeur deux facteurs importants pour investir dans une coque fiable pour protéger au mieux votre iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Trouver un bon équilibre entre une protection anti-choc de grande qualité et un prix raisonnable est nécessaire. Vous trouverez ci-dessous, une liste non-exhaustive de quelques bons plans sur des coques pour iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Sélection de coques de protection pour iPhone 11 Pro :

Sélection de coques de protection pour iPhone 11 Pro Max :

Pour mettre tous les moyens en oeuvre pour protéger son iPhone 11 Pro, nous vous conseillons de choisir l’une de ses offres citées ci-dessus. En effet, cela vous coûtera peut-être quelques euros de plus qu’une coque traditionnelle sans marque reconnue, mais au moins vous connaissez la provenance et la fiabilité du fabricant.

Film de protection pour son écran

Après la coque, le film de protection est la seconde étape à ne pas négliger. L’écran de l’iPhone, est la partie la plus exposée et la plus importante à protéger. Il n’y a rien de plus gênant que d’avoir un écran rayé. Même si la firme de Cupertino affirme que le verre Gorilla Glass 6 utilisé pour les iPhone 11 Pro et Pro Max est extrêmement résistant, un trop gros choc peut tout de même rendre l’écran inutilisable. C’est pourquoi il est important de trouver un bon verre de protection, qui ne pénalise pas la luminosité de l’écran. Ci-dessous, voici comment protéger son iPhone 11 Pro avec des films.

Film de protection écran d’iPhone 11 Pro :

2 verres ESR qui recouvrent l’intégralité de l’écran à 10,99€ au lieu de 20,99€

2 verres JETech qui recouvrent tout sauf l’encoche à 5,97€

Film de protection écran d’iPhone 11 Pro Max :

2 verres ESR qui recouvrent l’intégralité de l’écran à 9,29€ au lieu de 21,99€

2 verres JETech qui recouvrent tout sauf l’encoche à 5,97€

La coque de protection n’est pas la seule solution pour protéger le dos de l’iPhone 11 Pro et Pro Max, il est possible de protéger le dos de l’appareil avec un film adapté. Le verre mat à l’arrière, n’empêche pas qu’une lourde chute peut entrainer de gros dégâts. Il est donc conseillé de partir pour un film de protection qui protège aussi bien l’avant que l’arrière de l’iPhone.

Film de protection pour le dos de l’iPhone 11 Pro :

2 verres QULLOO qui recouvrent le dos de l’iPhone 11 à 6,99€ au lieu de 10,99€

Film de protection pour le dos de l’iPhone 11 Pro Max :

2 verres GEEMEE qui recouvrent le dos de l’iPhone 11 à 6,99€ au lieu de 16,99€

Protéger les capteurs photos de l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max

Moins courant que les deux accessoires précédents, la protection des capteurs photo reste important pour protéger son iPhone 11 Pro et 11 Prox Max. Pour la première fois depuis des années, l’iPhone 11 Pro change la disposition des capteurs et en dévoile 3. Positionnés en carré, ils sont bien plus exposés et restent une partie importante à protéger.

En effet, du fait que ces capteurs photo sortent davantage du boitier par rapport aux anciens modèles, il est facile de l’abimer et de de le rayer. Encore une fois, Apple a annoncé qu’il n’y aurait pas de souci, cependant nous vous conseillons de mettre toutes les chances de votre côté en protégeant bien le capteur photo de votre iPhone 11 Pro. Il existe deux possibilités efficaces pour protéger correctement cette partie de l’iPhone 11 Pro : choisir une gommette circulaire à coller qui recouvre uniquement les capteurs photos, soit choisir une protection complète. Voyez par vous même.

Conseil : votre iPhone n’est jamais assez protégé

Comme nous vous l’avons dit, les produits Apple restent haut de gamme, et cela se fait sentir sur le prix. Quand vous optez pour un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max vous déboursez plusieurs centaines d’euros, une protection de l’ordre de quelques dizaines d’euros est donc appréciable pour conserver le bon état de son smartphone. Les différents accessoires listés ci-dessus se complètent, si vous ne choisissez qu’une coque, vous risquez de rayer l’écran, et vice versa. Nous ne pouvons donc que vous conseiller vivement de protéger son iPhone 11 Pro ou 11 Pro max au maximum, surtout qui est maintenant facile de conserver le design de l’appareil avec des protections très fines.

Meilleur prix pour un iPhone 11 Pro :