Comment récupérer vos sauvegardes PS4 sur votre PS5 ? Et protéger vos données sur le Cloud ?

Avec la sortie de la PS5 aujourd’hui en France, vous êtes sans doute des milliers à passer vos premières heures sur vos nouvelles consoles. Avant de relancer vos anciens jeux qui sont tous rétrocompatibles, vous allez sans doute profiter des nouveaux hits comme Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demons Soul’s ou encore Sackboy A Big Adventure.

Mais si vous avez envie de relancer un petit GTA V, un The Last Of Us Part.II, ou encore reprendre votre carrière FIFA, il sera utile de transférer vos sauvegardes afin de ne pas tout recommencer à zéro. Comment faire ? C’est très simple.

Transférer vos sauvegardes PS4 sur PS5

En partant du menu principal de la console, rendez-vous dans le coin supérieur droit du menu (la petite roulette à côté de votre photo de profil).

Une fois dans les paramètres, rendez-vous dans la seconde partie du menu déroulant dans la catégorie « Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications ».

Une fois dans ce menu, rendez-vous dans le second onglet avec les « Données sauvegardées (PS4) ». Puis, rendez-vous dans l’option « Stockage dans le Cloud ».

Ici, choisissez la première option avec « Télécharger sur le stockage de la console ». Vous aurez alors accès à la liste de toutes vos données sauvegardées.

Attention, pour réaliser cette manipulation il faut être abonné au PS Plus et il faut avoir copié vos sauvegardes PS4 sur le Cloud du PS Plus ! Pour ceux qui ont besoin d’aide, nous allons détailler la manipulation un peu plus bas dans ce tuto.

Une fois que vous arrivez sur la liste de vos sauvegardes PS4, il suffit de sélectionner les données que vous voulez copier sur votre PS5. Vous pouvez également « tout sélectionner ».

Une fois que vous avez fait votre sélection, appuyez sur « Télécharger » et le tour est joué. Lancez votre jeu PS4 et vous aurez toute votre progression !

Sécuriser vos données PS5 sur le Cloud

Cette fois, nous allons sécuriser vos données PS5 sur le Cloud pour être certains de ne jamais perdre vos sauvegardes même en cas de soucis avec votre console. Toujours à partir du menu principal, rendez-vous de nouveau dans les paramètres de la console en haut à droite dans la petite roulette.

De nouveau, rendez-vous dans le bas du menu avec les « Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications ».

Cette fois, sélectionnez le premier onglet avec les « Données sauvegardées PS5 », puis commencez par cliquer sur « Synchroniser les données sauvegardées ».

Attention toujours, pour réaliser ces manipulations il faut également un abonnement actif au PS Plus !

Prenez la première option avec la « Afficher l’état de la synchronisation ». Grâce à cette option, vous allez pouvoir voir toutes vos applications et tous vos jeux PS5 installés sur votre console et voir lesquels sont sécurisés ou non. Revenez en arrière, et cliquez cette fois sur « Synchronisation automatique des données sauvegardées ».

Choisissez les jeux et les applications que vous voulez sécuriser. Puis validez. Ainsi, une fois par jour, la PS5 s’allumera pour copier vos sauvegardes sur le Cloud et afin d’être certain de ne pas perdre vos progressions même en cas de problèmes avec votre console.

Ici, même principe. Vous avez un aperçu de tous vos jeux et de toutes vos applications et vous devez choisir lesquels vont se synchroniser tous seuls chaque jour.

Si vous préférez ne pas activer la synchronisation automatique et faire manuellement l’opération, revenez au menu « Données sauvegardées (PS5) puis cliquez sur « Stockage sur la console ».

Vous aurez ainsi accès à vos jeux et applications PS5 et ce sera à vous de choisir quelles données télécharger sur le cloud ou non.

