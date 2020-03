Comment savoir ce que Facebook sait à propos de vous ?

On entend souvent parler des GAFAM, comme quoi ils connaissent tout sur nous, mais ce qui est surtout reproché c’est le manque de transparence à propos de la gestion des données. L’un des cas les plus critiqués vient aujourd’hui de mettre en place un système permettant à ses utilisateurs de télécharger davantage de données recueillies à leurs sujets.

Il s’agit évidemment de Facebook qui vient de lancer l’outil « Download Your Information » sur son réseau social du même nom et « Download Your Data » sur Instagram. Ces informations sont utilisées pour personnaliser ce que vous voyez sur Facebook et Instagram, mais elles soulèvent également certaines questions en matière de confidentialité des données.

L’avantage de ce nouvel outil vous permettra de connaître ce que Facebook sait de vous et donc de faire le nécessaire pour modifier certaines informations si vous le souhaitez. Exemple tout simple, cet outil pourrait vous montrer que Facebook vous recommande du contenu lié au football parce que vous avez partagé un post sur ce sujet avec un ami. Idem pour Instagram.

La plupart ne feront pas grand-chose de ces données, cependant c’est toujours très intéressant de voir comment Facebook ou Instagram (et autres réseaux sociaux) vous connaissent tellement qu’ils sont capables sans grande difficulté de vous proposer du contenu personnalisé susceptible de vous plaire.

À première vue il semble légitime de saluer cette décision de la part de Facebook, cependant, cette idée n’a pas germé directement dans la tête de Mark Zuckerberg. C’est notamment le RGPD ainsi que la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs, qui a poussé la société à mettre en place un tel outil. Cela renforce donc le fait que Facebook ne se soucie que de la vie privée de ses utilisateurs parce qu’on lui oblige.

Vous pouvez donc dès à présent télécharger ces données depuis votre compte Facebook ou Instagram et éplucher ces fichiers afin d’apprendre à vous connaître comme Facebook.