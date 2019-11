Comment supprimer vos conversations avec Google Assistant, Siri, ou Alexa ?

Nombreuses sont les personnes qui optent pour l’achat d’une enceinte connectée, que ce soit pour gérer la musique, connaître la météo, ou encore avoir un aperçu du trafic avant d’aller au boulot. Cependant, comme a pu l’écrire plusieurs fois, la sécurité n’est pas le point fort de ces assistants vocaux. En effet, que ce soit Google Assistant, Siri, ou Alexa, ces assistants ont tendance à vous écouter un peu trop.

Heureusement, malgré que ces entreprises ne communiquent pas tellement à ce sujet, il existe des moyens de voir ce qui est enregistré par votre assistant vocal, et surtout une solution pour supprimer ces données.

Google Assistant

Google Assistant est omniprésent, on le retrouve sur la plupart des smartphones Android, tablettes, ordinateurs, et autres objets connectés. Voici comment supprimer les données enregistrées par Google Assistant.

Connectez-vous à votre compte Google, cliquez sur « Données et personnalisation », puis allez dans « Gérer les commandes relatives à l’activité ». Sur la page suivante, décochez la case « Inclure les enregistrements audio et vocaux » si vous ne voulez pas que Google s’intéresse à ce que vous dites à votre assistant sur quelque appareil que ce soit (lié à votre compte).

Pour continuer, toujours dans « Gérer les commandes relatives à l’activité » cliquez sur « Gérer les activités ». En haut de la page se trouve une option relativement nouvelle qui demande à Google de nettoyer automatiquement et régulièrement les recherches sur le web et autres applications. Cela s’applique à l’historique de navigation, ainsi qu’à vos commandes vocales.

Cliquez sur « Choisir de supprimer automatiquement », puis choisissez votre délai de nettoyage automatique.

Si vous souhaitez vous concentrer spécifiquement sur les commandes vocales, cliquez sur « Filtrer par date et produit », puis choisissez « Voix et audio », puis cliquez sur « Appliquer ». Tous les enregistrements audio existants sont listés chronologiquement, et vous pouvez même cliquer dessus pour écouter les clips si vous le souhaitez. Cliquez sur l’icône corbeille à côté d’un enregistrement pour la supprimer des serveurs Google.

Amazon Alexa

Amazon Alexa ne permet pas les commandes depuis un smartphone, donc la plupart de vos interactions vocales avec Alexa se feront via une enceinte connectée ou autre objet. Les enregistrements vocaux peuvent être facilement gérés et effacés, si nécessaire.

Pour connaître l’historique de vos enregistrements, connectez-vous à votre compte Amazon, puis cliquez sur « Comptes et listes » et sur « Votre contenu et périphériques ». Ouvrez « Paramètres de confidentialité », puis « Afficher l’historique vocal », et vous pouvez ainsi voir tous vos enregistrements, cliquez sur n’importe quel d’entre eux pour l’écouter ou pour le supprimer des serveurs Amazon. L’option « tout supprimer » est en haut de la liste.

Amazon propose également d’activer l’option « Activer la suppression par la voix », ainsi vous pourrez supprimer les enregistrements à l’aide d’une commande vocale comme : « Alexa, supprime tout ce que j’ai dit aujourd’hui » par exemple. Pendant ce temps, pour empêcher que vos enregistrements vocaux ne soient écoutés par des humains, choisissez « Gérer vos données Alexa », puis décochez l’option « Utiliser les enregistrements vocaux pour améliorer les services Amazon ».

Siri

Siri se retrouve sur la plupart des périphériques développés par Apple, cependant, la firme de Cupertino est en retard par rapport à Google et Amazon, Siri est bien moins performant que ses confrères.

Pour gérer vos enregistrements, il suffit d’ouvrir « Paramètres » sur iOS ou iPadOS, puis sélectionnez « Confidentialité », puis « Analyses et améliorations », et désactivez l’option « Améliorer Siri & Dictation ». Vous trouverez une option similaire dans la section « Sécurité et confidentialité » des « Préférences système » sous macOS.

Pour supprimer les enregistrements sous iOS et iPadOS, ouvrez « Paramètres » puis choisissez « Siri & Search », « Siri & Dictation History », puis « Delete Siri & Dictation History ».