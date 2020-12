Si vous êtes sur cette page c’est que vous avez été très sage cette année. Le Père Noël vous a déposé un tout nouveau smartphone au pied du sapin et vous souhaitez maintenant transférer vos données de l’ancien modèle vers votre nouveau joujou.

On vous l’accorde, ce processus peut paraître complexe à première vue. Et c’est sans parler de la peur de perdre vos photos préférées, vos contacts ou vos applications favorites. Pas de panique, nous avons concocté un petit guide très simple pour vous y retrouver. Et vous amuser avec votre précieux le plus vite possible.

D’un iPhone vers un autre iPhone

Vous aviez un iPhone et vous avez eu la chance de trouver l’un des derniers modèles au pied du sapin ? Bande de veinards ! Non seulement vous voilà tranquilles pour quelques années mais en plus vous n’aurez pas à vous casser la tête pour le transfert des données.

L’un des gros avantages de l’iPhone est que vous pouvez transférer vos données en un tour de main. Pour cela, il suffit d’avoir un identifiant iCloud sur les deux appareils.

Sur votre ancien iPhone, toutes vos données se synchronisent automatiquement sur le nuage d’Apple. Pour retrouver une interface en tous points identiques, entrez simplement le même identifiant et le bon mot de passe sur le nouveau modèle.

Le transfert durera plus ou moins longtemps selon le nombre de fichiers (photos, vidéos, etc.) et d’applications installés sur l’ancien iPhone. Montrez vous patients et en quelques dizaines de minutes votre nouvel iPhone sera prêt à l’emploi, entièrement identique à l’ancien. Vos applications seront même rangées dans les mêmes dossiers avec la même disposition. Magique non ?

D’un smartphone Android vers un autre smartphone Android

Autre univers, même procédé. Google aussi a énormément travaillé sur le transfert de données. Désormais, il vous suffit dès la première configuration de rentrer votre identifiant et votre mot de passe Google pour retrouver tout le contenu de votre ancien smartphone sur le nouveau.

Attention tout de même : si votre nouveau modèle est de marque différente, il ne reprendra pas l’exacte même disposition. Vous devrez repasser par le rangement des applis dans vos différents dossiers.

En revanche, si vous avez changé de modèle pour un produit de la même marque, vous pourrez utiliser l’outil de transfert propre à chaque marque. Dans ce cas, vous retrouverez une interface identique, comme lorsque vous passez d’un iPhone à un autre.

D’un iPhone vers un smartphone Android

Le changement d’environnement fait souvent peur aux utilisateurs. Comment retrouver les applications, les contacts, les photos etc. alors que je ne suis pas sur le même système ?

Si autrefois le transfert nécessitait de multiples manipulations, les constructeurs ont quasiment tous développé des applications permettant de faciliter le transfert des données d’un iPhone vers un smartphone Android.

Chez Samsung, cette appli magique s’appelle Smart Switch, chez Huawei Phone Clone, chez OnePlus, Oppo et realme sobrement Switch, chez Xiaomi Mi Mover et chez Sony Xperia Transfer Mobile. Pour les autres, des développeurs ont eu la bonne idée de proposer une application de transfert disponible à la fois sur Android et iOS (Content Transfer par exemple).

Dans tous les cas de figure, le processus est le même. Vous devrez installer l’application correspondant à la marque de votre nouveau smartphone (certaines vous demanderons de créer un compte). Puis, vous n’aurez qu’à suivre les indications.

Il ne vous manquera alors que vos applications favorites. iOS et Android utilisant deux boutiques différentes, vous devrez forcément passer par la case téléchargement manuel. Rien de dramatique, cela vous donnera une excuse pour jouer avec votre nouveau précieux.

Par : Verizon Content Transfer 4.7 / 5

D’un smartphone Android vers un iPhone

Pour ne pas refroidir les utilisateurs Android tentés de rejoindre le monde de la Pomme, Apple a aussi développé une application permettant de faciliter le transfert des données.

Baptisée Move to iOS, cette application est donc disponible sur Android et permet en un tour de main de copier toutes les données de votre smartphone Android vers votre nouvel iPhone.

Là encore vous devrez sans doute faire un tour dans l’App Store pour retrouver l’intégralité de vos applications. Une petite session de rangement sera également nécessaire même si iOS 14 permet désormais de classer automatiquement les applications en catégories.

Par : Apple inc. Move to iOS 3.2 / 5

Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en mains pour transférer les données de votre ancien smartphone vers le nouveau. Vous voyez, on vous avait dit que c’était un jeu d’enfant.