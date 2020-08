iOS 14 : 5 nouveautés (très) utiles qui arrivent sur votre iPhone

Comme chaque année, Apple s’apprête à lancer la nouvelle mise à jour iOS 14. Si elle est déjà disponible en bêta, elle fera son arrivée sur tous les iPhone au mois de septembre. Elle verra le jour à peu près en même temps que la sortie des nouveaux iPhone 12, mais elle sera logiquement disponible sur les précédentes générations des smartphones de la marque — à partir de l’iPhone 6s.

À chaque fois, le constructeur dévoile de nombreuses nouveautés qui ravissent les utilisateurs, et voici notre sélection des 5 prochaines fonctionnalités d’iOS 14 à ne pas rater sur iPhone.

1. Avec CarKey, votre iPhone se transforme en clef de voiture

Déjà en fuite avant même qu’elle ne soit évoquée officiellement par Apple, CarKey fait partie des nouveautés qui débarqueront sur votre iPhone avec iOS 14. La marque à la pomme s’associe avec plusieurs constructeurs automobiles comme BMW pour transformer votre téléphone en clef de voiture.

Avec cette nouveauté, les utilisateurs de l’iPhone ont la possibilité d’ouvrir leur voiture avec leur téléphone, mais ce n’est pas tout. À l’aide de l’application Messages, ils peuvent également choisir des proches qui pourront faire de même s’ils y sont autorisés par le propriétaire du véhicule. CarKey fonctionnera toujours même en bas de batterie vide, précise l’entreprise américaine.

2. Plans s’adapte aux vélos

L’application Plans se dote de quelques nouveautés non négligeables. Elle s’adapte particulièrement à la mobilité douce représentée par les vélos et les trottinettes électriques. Avec iOS 14, les itinéraires proposés par le service mettent en avant les pistes cyclables ainsi que les routes adaptées aux deux roues.

Plans se concentre également sur les véhicules électriques, si bien que l’app est en mesure d’afficher une carte des chargeurs ainsi que les trajets pour s’y rendre le plus facilement. Toutes les fonctionnalités liées à l’application seront d’abord disponibles aux États-Unis avant de débarquer en France.

3. « Traduire », un concurrent direct de Google Traduction

Si Plans concurrence directement Google Maps, Traduire s’attaque à Google Traduction. Le principe est simple, il suffit de copier un texte dans une langue et de préciser la langue dans laquelle vous souhaitez obtenir la traduction. Cette nouvelle application sera disponible en 11 langues lors sa sortie, suite à quoi d’autres feront ensuite leur arrivée. On retrouve actuellement l’anglais, le français, l’allemand ou encore l’espagnol, le russe et l’arabe.

L’avantage de Traduire tient dans le fait qu’il est possible d’accéder aux langues sans connexion si vous les avez précédemment téléchargés. La dictée vocale permet aussi de traduire des conversations à l’aide du micro même si les données cellulaires ne sont pas activées.

4. Une interface plus personnalisable

Si l’interface utilisateur de l’iPhone est pleine de qualité, elle ne permet pas beaucoup de souplesse. Avec l’arrivée d’iOS 14, les utilisateurs auront bientôt la possibilité de créer des raccourcis afin de visualiser le contenu d’une app sans avoir à l’ouvrir. Sur demande de l’utilisateur, certaines informations se trouveront directement sur l’écran d’accueil, ce qui devrait permettre un petit gain de temps non négligeable.

La mise à jour iOS 14 permet de choisir plusieurs raccourcis afin d’installer les widgets au même endroit. C’est l’iPhone qui se chargera du sens des priorités.

5. App Clips, la véritable nouveauté iOS 14

Difficile de parler d’iOS 14 sans évoquer App Clips, une fonctionnalité qui se présente comme une des nouveautés les plus intéressantes de cette mise à jour. Avec cette app, les utilisateurs pourront profiter d’une autre application sans avoir à la télécharger.

L’exemple le plus concret est celui de la trottinette électrique, qu’il sera possible de réserver sans avoir téléchargé l’application du service concerné. Il n’y a pas non plus besoin d’avoir un compte, car c’est « Connexion avec Apple » qui se charge de tout. « Clips » signifiant portion ou morceau, il n’est pas possible de profiter de la totalité de l’application en question, mais de certaines fonctionnalités —dont les plus utiles (comme la réservation d’une trottinette).