Comparatif : PS5 vs PS5 Digital Edition, laquelle choisir ?

Après de longs mois d’attente, la PS5 et la PS5 Digital Edition sont en précommande. C’est la première fois de l’histoire des jeux vidéo qu’un constructeur propose non pas une – mais bien 2 consoles – dès son lancement. Cela dit, les différences sont minces, et nous avons préparé un guide comparatif de la PS5 et PS5 Digital Edition pour vous aider à choisir.

Précommander la PS5

Précommander la PS5 Digital Edition

Investir dans une nouvelle console est un investissement sur plusieurs années : il faut ainsi être certain de faire le bon choix. Bien que la décision finale n’appartient qu’à vous, voici un guide pour pouvoir vous aiguiller au mieux dans votre décision. Ce choix est important est une console next-gen n’arrive que tous les 6 ou 7 ans. Il faudra donc être patient avant de voir la prochaine sortir. En attendant, vous pouvez retrouver notre guide des précommandes de la PS5 ici. Elle sera livrée à partir du 19 novembre en France.

La PS5, pour les amoureux des jeux physiques C’est la principale console de Sony, celle qui a été présentée en premier. Elle représente l’expérience la plus complète pour les futurs joueurs PlayStation, et c’est celle de notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition que l’on préfère. Proposée au prix de 499,99€, la PlayStation 5 possède un lecteur de Blu-Ray 4K qui vous permettra d’insérer vos disques de jeux PS5, mais aussi la plupart de vos jeux PS4. Certains jeux récents (FIFA 21, Call of Duty Black Ops Cold War…) proposeront des améliorations plus ou moins poussées sur des jeux existants, spécifiques à la PS5. Commander la PS5 En optant pour la PS5 avec les jeux physiques, vous pourrez aussi facilement revendre vos jeux quand vous aurez terminé. C’est un vrai avantage pour ceux qui ont pour habitude de faire du troc pour acheter leur prochain jeu. Dans notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition, c’est donc un point clé. Même si la console PS5 classique est plus chère à l’achat, vous pouvez faire des économies à long terme. Pour en revenir à la PS5, la console propose le disque dur SSD le plus puissant jamais conçu. Le disque dur a une capacité de 1 To ma dans les faits, il n’y aura que 825Go d’espace libre puisque l’OS de la console occupe pas mal de place. La PlayStation 5 permet de lire vos jeux en 4K (et sera capable d’afficher une résolution 8K), de faire tourner les jeux à 60 fps (et jusqu’à 120 fps), tout en proposant du Ray Tracing. La console est aussi rétro-compatible avec le casque PlayStation VR pour proposer de la réalité virtuelle dès la sortie. Si vous avez décidé de choisir la PS5 (et non la PS5 Digital Edition), voici le tableau des meilleurs prix. Ils sont mis à jour en temps réel selon le stock disponible. Au moment de la précommande, les quantités disponibles partent à toute vitesse, il faut vraiment savoir sauter sur les opportunités. Sony PS5 au meilleur prix Prix de base : 499 € FNAC 499 € Consultez l'offre Cdiscount 499 € Consultez l'offre

PS5 vs PS5 Digital Edition : sans Blu-Ray ! Seconde console de Sony, la PS5 Digital Edition est une copie conforme de la PS5 « classique ». La seule différence, c’est l’absence de lecteur de disque Blu-Ray 4K. Cela implique beaucoup de choses (prix, revente de jeux…), nous y revenir dans notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition. Proposée au prix de 399,99€, la PS5 Digital Edition est donc 100€ moins chère que la PS5 classique. Cette différence de prix se justifie par le fait que la version digitale ne possède pas de lecteur de Blu-Ray 4K. L’ensemble de vos prochains jeux devra donc être acheté sur le PlayStation Store. Cela ne vous permettra donc pas d’insérer vos jeux PS5 sur votre nouvelle console. Par conséquent, vous ne pourrez pas revendre vos jeux vidéos. Commander la PS5 Digital Edition Sony n’a pas (encore) communiqué sur la possibilité de jouer aux jeux physiques PS4 sur la version digitale de la PS5. Il est vivement conseillé d’acheter vos prochains jeux PS4 en version numérique si vous pensez prendre une PS5 Digital Edition. De cette manière, vous ne prendrez aucun risque, et vous pourrez donc facilement transférer vos jeux numériques de PS4 vers la PS5, puisqu’ils sont rétro-compatibles. D’un point de vue technique, cette PS5 Digital Edition possède les mêmes caractéristiques que la PS5 classique (1 To de stockage, disque dur SSD puissant…). Si vous jouez beaucoup aux jeux vidéos, il faudra sans doute prévoir dans les deux cas (PS5 et PS5 Digital Edition) l’achat d’un disque dur plus gros ou d’une extension de la capacité de stockage. Tout comme la PS5 plus haut dans notre comparatif, la PS5 Digital Edition permet de lire vos jeux en 4K (et sera capable d’afficher une résolution 8K), de faire tourner les jeux à 60 fps (et jusqu’à 120 fps), tout en proposant du Ray Tracing. En obligeant les utilisateurs à opter pour des jeux numériques, la PS5 Digital Edition perd un peu de souplesse. C’est pour cette raison qu’elle est aussi moins chère que la PS5 classique. Pour ceux que cela ne gène pas, c’est aussi un très bon choix de console. Ci-dessous dans notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition, vous avez le tableau des meilleurs prix (en direct) pour la PS5 Digital Edition. Sony PS5 Digital Edition au meilleur prix Prix de base : 399 € FNAC 399 € Consultez l'offre Cdiscount 399 € Consultez l'offre eBay +13% 449 € Consultez l'offre Voir plus d'offres

Tableau comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition

Vous voulez en savoir plus sur ce comparatif entre la PS5 et la PS5 Digital Edition ? Pour vous faciliter la lecture, nous avons mis en place ci-dessous un tableau qui compare chacune des consoles sur tous les points. Date de sortie, CPU, GPU, Disque dur connectivité, résolution, FPS – les caractéristiques techniques sont les mêmes. Les deux seules différences sont les suivantes : la présence d’un lecteur Blu-Ray 4K pour la PS5 (non présent sur la Digital Edition) et le prix.

Console PS5 PS5 Digital Edition Date de Sortie Fin 2020 Fin 2020 Poids N.C N.C CPU 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) GPU 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz Disque Dur SSD personnalisé 1 To (825Go de libre) SSD personnalisé 1 To (825Go de libre) Lecteur Blu-Ray 4K UHD Aucun USB Oui Oui Wifi Oui Oui Bluetooth Oui Oui Sortie Optique Oui Oui HDR Oui Oui Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 7860×4320 (8K) FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Rétro-compatibilité Près de 4 000 jeux PS4 Près de 4 000 jeux PS4 Prix de Lancement 499,99€ 399,99€ Prix Actuel La PS5 est dispo à 499,99 € chez FNAC La PS5 Digital Edition est dispo à 399,99 € chez FNAC

Quand on regarde les performances techniques, les deux consoles ont un énorme potentiel. Si vous avez l’intention d’acheter cette nouvelle console, sachez que vous êtes tranquilles pour les 10 années à venir. En supportant la 8K et des images jusqu’à 120 par seconde, avec un tel CPU/GPU, vous serez comblés. Tous les jeux vont tourner à merveille – quelle que soit la PS5 que vous allez choisir. Ci-dessous, le bilan de notre comparatif entre la PS5 et la PS5 Digital Edition.

Bilan : quelle PS5 choisir ?

Vous voulez la meilleure expérience PlayStation, la plus complète ? La PlayStation 5 est faites pour vous.

Si vous êtes attachés à vos jeux en « boîte » (pour les revendre une fois terminée ?), que vous voulez être certain de bénéficier de la rétro-compatibilité sur la majeure partie des 4000 jeux PS4 et que votre budget n’est pas trop limité, la PlayStation 5 est le choix logique. Avec cette console, vous allez pouvoir décider de votre utilisation : acheter des jeux en ligne sur le PlayStation Store (comme la PS5 Digital Edition), acheter vos jeux en magasin en version boîte – le choix sera dans votre camp ! De même, la PS5 « normale » peut être également un très bon point si vous ne possédez pas de lecteur Blu-Ray à la maison, car oui, la console lira les jeux mais aussi les DVD et Blu-Ray.

Commander la PS5

Vous avez un budget plus limité, vous achetez vos jeux en version numérique ? La PS5 Digital Edition est faite pour vous.

Au fil des années, les jeux en version dématérialisée prennent de plus en plus d’ampleur et vous êtes de plus en plus nombreux à y succomber. Si vous n’êtes pas vraiment un fan des jeux physiques, la PS5 Digital Edition sera le choix le plus logique. Puisque cette console est moins chère et vous propose tout de même la même puissance et les mêmes possibilités que la version normale. Ainsi, si vous êtes certains de ne pas vouloir jouer autrement que via des jeux téléchargés sur le PlayStation Store ou via l’abonnement du PlayStation Now, n’hésitez plus !

Commander la PS5 Digital Edition

Il faudra être rapide !

Que ce soit la PS5 ou la PS5 Digital Edition de notre comparatif, les différences sont assez minces. Cela dit, elles ont un point commun : toutes les deux vont partir à toute vitesse. Sony a du revoir à la baisse la quantité de consoles produites (en raison de la pandémie), il faudra donc se ruer sur les exemplaires disponibles. Au final, il n’est donc pas sûr que vous ayez vraiment le choix. Et si vous l’avez, il faudra être prêt.

Et vous, quelle PS5 allez-vous choisir ?