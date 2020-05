Quand le concert de Travis Scott sur Fortnite attire… la campagne présidentielle américaine

Vendredi 8 mai dernier, Presse-citron publiait un article posant les bases d’une réflexion de long terme. Après le concert de Travis Scott sur Fortnite, le 26 avril dernier, pourrions-nous imaginer le jeu vidéo s’ouvrir à d’autres événements, et ainsi devenir une plateforme se rapprochant du Métarverse ? Cette semaine, une étrange remarque de la part d’une directrice de campagne affiliée au Parti démocrate américain vient appuyer une nouvelle fois cette idée.

Lis Smith, qui gérait la campagne présidentielle de Pete Buttigieg avant de rejoindre le candidat Joe Biden, a beaucoup apprécié la couverture médiatique offerte à Travis Scott dans son concert sur Fortnite. Dans une émission sur le média Politico, la porte-parole a fait une référence à cet événement en s’imaginant le candidat Joe Biden apparaître sur le jeu vidéo, à l’occasion de la convention de son parti.

« La prise de contrôle de Fortnite par Travis Scott … si nous pouvions faire cela avec Joe Biden [pour la convention], Joe Biden projeté sur le Grand Canyon » s’est exprimée Lis Smith dans un entretien, qui n’est pas passé inaperçu sur Twitter. L’idée ne sort pas de nulle part. Du 13 au 16 juillet prochain, le Parti démocrate doit organiser sa convention, un événement qui survient tous les quatre ans, à quelques mois des élections présidentielles. Traditionnellement, l’événement permet de désigner de façon officielle quel sera le/la candidat-e pour la Maison-Blanche.

“Travis Scott’s takeover of Fortnite… if we could do that with Joe Biden [for the convention], Joe Biden projected over the Grand Canyon” — Lis Smith, democratic strategist, on politico live

