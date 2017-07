David Benioff et D.B. Weiss travaillent actuellement à un nouveau projet pour HBO baptisé Confederate. Une uchronie sur la Guerre de Sécession à découvrir à partir de 2019.

Confederate surfe sur le succès de l’uchronie

Game of Thrones n’est pas encore terminé que ses deux showrunners, David Benioff et D.B. Weiss se sont déjà vus confier une nouvelle série par HBO : Confederate.

Cette série, une uchronie, imaginera ce que serait devenu le monde si les Etats du Sud, les Confédérés avaient gagné la guerre de Sécession. Principale conséquence, l’esclavage serait encore autorisé et aurait évolué en quelque chose de plus moderne. Dans un communiqué HBO donne plus de détail. “La série explorera les différents points de vue de combattants de la liberté, de chasseurs d’esclaves, de politiciens, d’abolitionnistes, de journalistes ainsi que des familles des deux côtés de la ligne de démarcation”.

Cette série s’inscrit clairement dans une sorte d’héritage de “The Man in the High Castle”. Une uchronie diffusée par Amazon Prime Video et inspirée du roman éponyme de Philippe K.Dick. On y découvrait alors des Etats-Unis divisés en plusieurs parties après la victoire des Allemands et des Japonais durant la Seconde Guerre Mondiale.

Un projet qui fait déjà polémique

La série provoque déjà de nombreuses réactions aux USA, des deux côtés de l’échiquier politique. On trouve ainsi des réactions craignant que cela soit une violente critique des suprémacistes blancs (un sujet très tendu actuellement dans le pays). Mais aussi le fait que soit “des hommes blancs qui écrivent sur des minorités”. Les deux hommes ont déjà été vertement critiqué pour le manque de diversité dans le casting de Game of Thrones.

Bien entendu, aucun casting ni date exacte de diffusion n’ont encore été dévoilé. La série devrait être à découvrir sur les écrans à partir de 2019 après la fin de la dernière saison de Game of Thrones.